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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين يعلن إتاحة ‪10‬ خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

صدى البلد

 أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إتاحة 4 خدمات إضافية للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية.

  وهم "‪ طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية ،استدلال عن القيد بالسجل التجاري ،حجز موعد في المكتب ، استعلام عن بيانات مكتب" ، ليصل إجمالي عدد خدمات السجل التجاري المتاحة حاليا على بوابة مصر الرقمية الغى 10 خدمات حتى الآن.

 حيث سبق وتم اتاغحة 6 خدمات ،هم

 "مستخرج من السجل التجاري‪ ‬، واستعلام عن السجل التجاري  ،وطلب تجديد سجل تجارى ، وطلب شهادة بيانات للسجل ، خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات ،حذف رقمي القومي " أيضا ،اضافة منشأة "اثبات رقمي القومي على المنشأة‪.‬

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه فى إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات ،شهادات بيانات ،شهادات سلبية" سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد‪‪ .‬

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وأضاف" عشماوى "انه  في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة بشأن سرعة انجاز التحول الرقمي للدولة، والتزاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية بهذه التوجيهات ودعم ومواكبة التطور التكنولوجي الذى تشهده الدولة في هذا الشأن فقد تم إطلاق عدد من الخدمات الحالية وعدد من الخدمات المستحدثة للسجل التجارى لامركزياً لتكون غير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية  وقد أدت تلك الخدمات الى تطوير منظومة العمل بمكاتب السجل التجارى.

كما تم  تقليص دورة العمل في طباعة المحررات بأنواعها من 4 خطوات الى خطوتين فقط الامر الذى أدى الى تيسير وتبسيط إجراءات منظومة العمل بالنسبة للمكاتب والعملاء كذلك سيتم اتاحة خدمات إضافية على موقع بوابة  مصر الرقمية"  خلال الربع الأول من عام 2022 .

وأشار "عشماوى"، إلى أن إجمالى متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفا إلى 250 ألف معاملة شهريا بإجمالى ما يقرب من 3 ملايين معاملة سنويا بجانبه أنه تم إتاحة خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجاري تساهم فى إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء فى أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة، وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم، وأيضا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة فى انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحياً واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل اوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية‪.

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