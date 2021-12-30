إصابة 12 عاملًا في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 12 شخصًا في تصادم سيارة ملاكى مع أخري نقل تقل عمالا أمام وحدة مرور فايد بطريق "الإسماعيلية - السويس" في الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج.
تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بتصادم سيارة ملاكى رقم "د ص ق8539" مع سيارة نقل رقم "ط ص أ 6138" تقل عمال أمام وحدة مرور فايد بطريق “الإسماعيلية - السويس” في الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالحادث.