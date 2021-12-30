إصابة 12 عاملًا في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 12 شخصًا في تصادم سيارة ملاكى مع أخري نقل تقل عمالا أمام وحدة مرور فايد بطريق "الإسماعيلية - السويس" في الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق ‏إسعاف الإسماعيلية بـ 6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج.



‏تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بتصادم سيارة ملاكى رقم "د ص ق8539" مع سيارة نقل رقم "ط ص أ 6138" تقل عمال أمام وحدة مرور فايد بطريق “الإسماعيلية - السويس” في الإسماعيلية، ‏وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالحادث.