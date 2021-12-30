الكاظمي: العراق كان قاب قوسين من تصنيفه كدولة مارقة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن العراق كان قاب قوسين أن يصنف كدولة مارقة، لكن حكومته تمكنت من النجاح في ملف العلاقات الخارجية.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء في بغداد: "العراق كان قاب قوسين أن يصنف كدولة مارقة، لكننا نجحنا في العلاقات الخارجية، وخلال فترة قصيرة استعاد العراق الكثير من دوره الإقليمي، والدولي، والعربي، والإسلامي، ونجحنا في تحسين علاقاتنا، وكذلك في احتضان أكثر من لقاء للأشقاء والأصدقاء والجيران على أرض بغداد.. أرض السلام".

وأضاف "نسجل لجيشنا العراقي البطل إنجازات كبيرة، وكذلك لقواتنا في مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة والشرطة الاتحادية نجاحها في تحدي فلول الإرهاب. قتلنا الكثير من رؤوس وقيادات الفلول الإرهابية، والعناصر المهمة في هذه المجموعات، ومستمرون بقتلهم أينما يكونون في كل مكان من أرض العراق".

وتابع “وصلت مجموعة من المستشارين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحرب ضد الإرهاب وضد داعش”.

واستطرد الكاظمي قائلا: "بنهاية هذه السنة، سينتهي الدور القتالي لقوات التحالف، وقد انسحبت القوات القتالية بالفعل، واليوم لا يوجد جندي واحد من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل".