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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الصدر يضع شروطا لاعتبار المهام القتالية لـ التحالف الدولي منتهية "فعليا"

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

أكد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أنه مع انتهاء المهام القتالية للقوات الدولية ينبغي احترام الأجواء العراقية وعدم خرقها، مشددا على أن خروج القوات الأجنبية من البلاد ينبغي أن يكون "فعليا"، محددا 12 شرطا لتحقيق ذلك.

وأشار الصدر، في بيان عبر تويتر "إن انتهاء المهام القتالية للقوات العسكرية الدولية يكون فعليا مع توفر ما يلي: طلب قانوني رسمي يبعث إلى مجلس الأمن للموافقة عليه".

واشترط الصدر في البيان "تحديد المقرات وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى الجيش العراقي حصرا"، إضافة إلى "أن تكون هذه الخطوة تعتبر مقدمة لإنهاء كافة التواجد الأجنبي بما فيها المستشارين".

كما تضمنت أيضا "يمنع أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأمريكية وتتعهد القوات العراقية الرسمية القيام بذلك".

وأضاف: "التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين الدولتين يجب أن يكون متوازنا وحسب القواعد الدبلوماسية المعمول بها دوليا".

وشدد مقتدى الصدر على ضرورة "احترام الأجواء العراقية وعدم استخدام الأجواء إلا بعد موافقة الحكومة العراقية وإلا يعتبر خرقا"، مؤكدا أن "العراق دولة ذات سيادة كاملة وكل اتفاق يخرج عن ذلك فهو ملغي".

ودعا الصدر رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ هذه الشروط ليعتبر إنهاء فعليا للاحتلال.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن جميع القوات الأجنبية ذات المهام القتالية غادرت البلاد.

وأعلنت السلطات العراقية في 9 ديسمبر الحالي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.

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