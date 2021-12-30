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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 ساعات .. غلق كلي جديد لمنطقة أعمال مترو الأنفاق بشارع الهرم

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك استكمال أعمال محطة "الأهرامات" بمترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بالجيزة ، الأمر الذى يستلزم غلقا كليا للموقع إبتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 31/12/2021 حتى الساعة السادسة صباح ذات اليوم.

وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: 
- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام وطريق المنصورية ومحور ترسا تقوم بالسير يساراً إتجاه شارع حدائق الأهرام القديمة- ثم السير يميناً بشارع الشمس وصولاً حتى طريق المنصورية إتجاه شوارع "الهرم، فيصل، ترسا".

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

الأهرامات الهرم كثافات مرورية حركة المرور شارع الهرم مرور الجيزة تحويلات مرورية

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