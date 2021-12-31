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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

سيدات أعمال عجمان ينظم ورشة حول الملكية الفكرية وريادة الأعمال

صدى البلد

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان ورشة بعنوان "الملكية الفكرية وريادة الأعمال" بالتعاون مع مؤسسة رواد للاستشارات والدراسات الإدارية، بحضور عدد من رائدات الاعمال وعضوات المجلس وذلك في مقر مركز عجمان لريادة الاعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان.

 

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان أهمية الورشة للتعريف بالملكية الفكرية وأهمية حفظ الحقوق لتنمية الاعمال وتطويرها وتوعية الحضور بأهمية اعتماد النهج الابتكاري والابداعي في تنفيذ المشاريع وإدارتها وتسويق المنتج.

وأشارت إلى أن المجلس حريص على تنفيذ دورات وورش متخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء المجلس بهدف تنمية قدرات عضواته وإلمامهن بالأسس والخطوات الداعمة لنمو واستدامة المشاريع.

قدم الورشة المستشار سالم حسن الغافري، حيث تناول بالشرح أهمية ارتباط مجال ريادة الأعمال بالابداع والابتكار بهدف تطوير المشاريع والاعتماد على أدوات تسويقية مبتكرة والإلمام بأسس الإدارة الناجحة وغيرها من العوامل الداعمة لنجاح المشاريع.

واستعرض أمام الحضور ماهية الملكية الفكرية باعتبارها ما ينتجه العقل البشري من ابتكارات واختراعات ومصنفات أدبية وفنية وكذلك رموز وأسماء وصور وتصاميم يتم استخدامها، بحيث تتلخص فئات الملكية الفكرية في "حقوق النشروالتأليف، العلامات التجارية، براءات الاختراع و الأسرار التجارية".

وتناول بالشرح دور الملكية الفكرية في تنمية المشاريع، وأهمية تسجيل صاحب الفكرة لملكيتها في القنوات المعنية، منوهاً بأن الإمارات تدعم حماية الملكية الفكرية وتشجع على الابداع والابتكار وحفظ حقوق المخترعين والمبدعين من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأضاف أن منصات التجارة الإلكترونية باتت تدعم حماية الملكية الفكرية من خلال شروط وأحكام تسجيل الموردين للتأكد من بيع المنتج المصرح به بصورة قانونية فقط، موضحا أهمية برامج إدارة الملكية الفكرية في الحد من خسائر الشركات التي تعاني منتجاتها التقليد.

 

سيدات أعمال عجمان مجلس سيدات اعمال عجمان الملكية الفكرية وريادة الأعمال مؤسسة رواد للاستشارات والدراسات الإدارية الدكتورة آمنة خليفة آل علي

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