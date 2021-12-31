مطارات دبي تتوقع أكثرمن مليوني مسافر بين 29 ديسمبر إلى 8 يناير

توقعت مطارات دبي أن تتجاوز أعداد المسافرين ٢ مليون مسافر خلال الفترة ما بين 29 ديسمبر ٢٠٢١ 8 يناير ٢٠٢٢، بمعدل ازدحام مروري يومي يتجاوز ال ١٧٨٠٠٠ مسافر . وسيكون ٢ يناير من العام المقبل الأكثر ازدحاماً على الإطلاق ضمن موسم العطلات مع توقعات ب ١٩٨٠٠٠ مسافر في ذلك اليوم.

في الوقت ذاته أعلنت مطارات دبي اليوم أن الدخول لكافة مباني السفر في مطار دبي الدولي /DXB/ خلال فترة ذروة السفر المستمرة سيكون محصورا على المسافرين الحاملين لتذكرة سفر فقط.

وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات " ننصح دائماً العائلة والأصدقاء بأن يودعوا أحباءهم في المنزل قبل السفر هذا الموضوع غاية في الأهمية خصوصاً عندما نتعاطى اليوم مع ظرف الجائحة الخاص والمتزامن الآن مع أعداد المسافرين الهائلة ضمن المطار في موسم العطلات والأعياد وباستطاعة الناس مساعدتنا اليوم بتقليل الازدحام داخل وحول منطقة المطار ببساطة بأن لا يرافقوا أهلهم وأحباءهم عند توجههم في المطار بالأيام ال١٠ القادمة كما يستطيعون جعل تجربة السفر أكثر سهولة وأمناً لجميع المتواجدين في المطار من خلال عدم الحضور لاستقبال الأشخاص من هناك".

وأضاف الشامسي" إذا كنت مسافراً معنا عبر المبنـى رقم ١ و٢ الرجاء عدم الحضور الى المطار في مدة تكون أبكر من ثلاث ساعات قبل رحلتك لتفادي التسبب بمزيد من الازدحام".