عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مطارات دبي تتوقع أكثرمن مليوني مسافر بين 29 ديسمبر إلى 8 يناير

صدى البلد

توقعت مطارات دبي أن تتجاوز أعداد المسافرين ٢ مليون مسافر خلال الفترة ما بين 29 ديسمبر ٢٠٢١ 8 يناير ٢٠٢٢، بمعدل ازدحام مروري يومي يتجاوز ال ١٧٨٠٠٠ مسافر . وسيكون ٢ يناير من العام المقبل الأكثر ازدحاماً على الإطلاق ضمن موسم العطلات مع توقعات ب ١٩٨٠٠٠ مسافر في ذلك اليوم.

في الوقت ذاته أعلنت مطارات دبي اليوم أن الدخول لكافة مباني السفر في مطار دبي الدولي /DXB/ خلال فترة ذروة السفر المستمرة سيكون محصورا على المسافرين الحاملين لتذكرة سفر فقط.

وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات " ننصح دائماً العائلة والأصدقاء بأن يودعوا أحباءهم في المنزل قبل السفر هذا الموضوع غاية في الأهمية خصوصاً عندما نتعاطى اليوم مع ظرف الجائحة الخاص والمتزامن الآن مع أعداد المسافرين الهائلة ضمن المطار في موسم العطلات والأعياد وباستطاعة الناس مساعدتنا اليوم بتقليل الازدحام داخل وحول منطقة المطار ببساطة بأن لا يرافقوا أهلهم وأحباءهم عند توجههم في المطار بالأيام ال١٠ القادمة كما يستطيعون جعل تجربة السفر أكثر سهولة وأمناً لجميع المتواجدين في المطار من خلال عدم الحضور لاستقبال الأشخاص من هناك".

 

وأضاف الشامسي" إذا كنت مسافراً معنا عبر المبنـى رقم ١ و٢ الرجاء عدم الحضور الى المطار في مدة تكون أبكر من ثلاث ساعات قبل رحلتك لتفادي التسبب بمزيد من الازدحام".

مطارات دبي شركة مطارات دبي مطار دبي الدولي يسى الشامسي عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات

ترشيحاتنا

انجازات الدبلوماسية 2021 .. أبرز أنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام | فيديو

أزمة القرن الـ21.. خسائر العالم من التغير المناخي والطقس المتطرف.. فيضانات وأعاصير مدمرة وحرائق غابات والسر في الاحتباس الحراري.. والعالم يتحرك لإنقاذ مستقبل الكوكب

بدون تمويهات.. ظهور خاص للنسخة كورفيت C8 Z06 |فيديو

دعاء فجر الجمعة الأخيرة من 2021.. ردد 3 كلمات تعادل حج وعمرة

مقطع فيديو لشاب عاري يثير الجدل على التيك توك

الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين أمريكا وروسيا بعد اتصال بوتين وبايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سنوات أحضان وقبلات.. خيانة الفيشاوي وزيجاته الخمسة تشعل السوشيال ميديا

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ