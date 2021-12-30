أسواق المال العربية.. صعود مؤشر مصر والبحرين والأردن وفلسطين والسعودية.. وهبوط مسقط وقطر والكويت

شهدت مؤشرات البورصات المصرية والعربية تباينا ما بين الارتفاع والانخفاض في ختام تعاملات اليوم الخميس 30-12-2021، بحسب شاشات كل سوق مال على حدة.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم (آخر جلسات عام 2021) على ارتفاع جماعي لجميع المؤشرات، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت 12 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 765.5 مليار جنيه.



وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على ارتفاع نسبته 0.43% ليبلغ مستوى 11949 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.85% مسجلاً 2201 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.85% لينهي التعاملات عند مستوى 3255 نقطة.

مؤشر البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,797.25 نقطة بارتفاع قدره 3.38 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 751.72 نقطة بارتفاع قدره 0.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونا و824 ألفا و507 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 447 ألفا و301 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 71 صفقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.1 %، عند مستوى 2118.65 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3007 صفقات.

البورصة الفلسطينية

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 1.05% ما يعادل 6.32 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 608.45 نقاط.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2,123,612 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,166,579 دولار نُفِّذت بـ 269 صفقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 18ر1 ليبلغ مستوى 16ر7043 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0%.



وجرى تداول 8ر149 مليون سهم عبر 7122 صفقة نقدية بقيمة 4ر33 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 65ر23 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 27ر5886 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4ر0%، جراء تداول 9ر94 مليون سهم عبر 4144 صفقة نقدية بقيمة 12 مليون دينار.



وانخفض مؤشر السوق الأول 84ر11 نقطة ليغلق عند 11ر7639 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0%، من خلال تداول 8ر54 مليون سهم عبر 2978 صفقة بقيمة 3ر21 مليون دينار.

بورصة قطر

غلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بقيمة 53.12 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا و625.81 نقطة.



وتم خلال جلسة اليوم تداول 143 مليونا و022 ألفا و282 سهما، بقيمة 428 مليونا و888 ألفا و820.221 ريال، نتيجة تنفيذ 7784 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.

بورصة مسقط

غلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 4129.54 نقطة منخفضًا بـ 6.7 نقاط بنسبة 0.16% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4136.24 نقطة.



وبلغت قيمة التداول 8 ملايين و793 ألفًا و919 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 179.5% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و145 ألفًا و990 ريالًا عُمانيًا.

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 81.87 نقطة ليقفل عند مستوى 11281.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات أكوا باور، والأبحاث والإعلام، وأسيج، وولاء، ودراية ريت، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، والكابلات السعودية، والزامل للصناعة، والإنماء طوكيو مارين، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.40% و 9.86% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وإعمار، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 23.39 نقطة ليقفل عند مستوى 25975.83 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 72 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 3344 صفقة.