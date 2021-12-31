أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 31-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الجمعة 31-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|15.6547
|15.7786
|يورو
|17.7321
|17.8756
|جنيــه إسترليـنى
|21.1151
|21.2838
|دولار كنـدى
|12.2465
|12.3444
|كرون دانمركى
|2.3846
|2.4036
|كرون نرويجى
|1.7765
|1.7914
|كرون ســويدى
|1.7308
|1.7448
|فرنك سويسرى
|17.1052
|17.2482
|100 ين يابانى
|13.5986
|13.7086
|ريـــال سعـــودى
|4.1690
|4.2034
|دينــار كويتى
|51.6794
|52.2230
|درهم اماراتى
|4.2615
|4.2963
|دولار اســـترالى
|11.3732
|11.4648
|دينــار البحــرين
|41.5189
|41.8532
|ريـــال عمـــانى
|40.6310
|41.0155
|ريـــال قطــــرى
|4.2984
|4.3348
|دينـار اردنـى
|22.0489
|22.2862
|يوان صينى
|2.4545
|2.4771