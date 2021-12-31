أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 31-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الجمعة 31-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.6547 15.7786 يورو 17.7321 17.8756 جنيــه إسترليـنى 21.1151 21.2838 دولار كنـدى 12.2465 12.3444 كرون دانمركى 2.3846 2.4036 كرون نرويجى 1.7765 1.7914 كرون ســويدى 1.7308 1.7448 فرنك سويسرى 17.1052 17.2482 100 ين يابانى 13.5986 13.7086 ريـــال سعـــودى 4.1690 4.2034 دينــار كويتى 51.6794 52.2230 درهم اماراتى 4.2615 4.2963 دولار اســـترالى 11.3732 11.4648 دينــار البحــرين 41.5189 41.8532 ريـــال عمـــانى 40.6310 41.0155 ريـــال قطــــرى 4.2984 4.3348 دينـار اردنـى 22.0489 22.2862 يوان صينى 2.4545 2.4771