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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل أيام من انطلاق أمم أفريقيا.. كورونا يضرب منتخب الجزائر

صدى البلد

أكد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا، قبل انطلاق  بطولة  كأس أمم إفريقيا.
 

وأكد بلماضي في مؤتمر صحفي نشره موقع الاتحاد الجزائري، أن المصابين هم بلايلي والمدافعين محمد أمين توقاي وحسين بن عيادة، مشيرا إلى أنهم "في صحة جيدة ولا يعانون أي أعراض".

 

وأضاف أنه "يمكن استعادة بلايلي والتحاقه بالتدريبات الخميس أو الجمعة"، بعد نهاية فترة حجره في الدوحة، بينما لم يغادر توقاي وبن عيادة الجزائر.


ويستعد منتخب الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون، خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

 

قائمة الجزائر

 

وضمت القائمة 28 لاعبًا وهم:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي ، ألكسندر أوكيدجا، مصطفى زغبة

خط الدفاع: عيسى ماندي، عبد القادر بدران، مهدي تاهرات، جمال بن العمري، محمد أمين توجاي، يوسف عطال، حسين بن عيادة، رضا حلايمية، رامي بن سبعيني، إلياس شتى

خط الوسط: راميز زروقي، هاريس بلقبلة، سفيان بن دبكة، آدم زرفان، سفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر

خط الوسط: رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، سعيد بن رحمة، فريد بولاية، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، محمد الأمين عمورة.

 

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة رفقة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

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