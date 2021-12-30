بـ ماء الاستحمام .. سخان كهربائي يكتب نهاية عروسين في الفيوم

لقي عروسان مصرعهما في الفيوم أثناء الاستحمام داخل الحمام بمنزلهما الكائن بعزبة علي صالح التابعة لقرية بني صالح مركز الفيوم وذلك بسبب ماس كهربائي بدائرة السخان الكهربائي مما أدى إلى صعقهما داخل الحمام.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد جلال زيدان مامؤر مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث مصرع عروسان أثناء الإستحمام بماس كهربائي أدي الي وفاتهما.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة الزوجين بماس كهربائي في دائرة السخان.

وذلك عندما قام الأهالي صباح اليوم بذهاب للتهنئة العروسان علي زواجهم وعند طرق الباب لم يفتح لهم أحد الباب وقاموا بالاتصال بالعريس والعروس فلم يرد عليهم اي أحد منهم مما ادي الي كسر الباب والدخول الي الشقة وشاهدوا الواقعه وقاموا بفصل التيار الكهربائي عن دائرة الشقة وسحبهم خارج الحمام.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتسليم الجثامين إلي أسرتهم لدفنها بمقابر العائلة بقرية علي صالح.