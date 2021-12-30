بالأبيض والأسود.. ياسمين عبدالعزيز بصحبة أحمد العوضي فى أحدث ظهور لهما

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها بصورة لها مع زوجها الفنان احمد العوضى ، وذلك عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت ياسمين عبد العزيز بصحبة زوجها احمد العوضى بصورة ابيض واسود .



وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .



ورغم من نجاحها في السنوات الماضية في الدراما، ونجاحها الكبير في آخر عامين بمسلسلي: ونحب تاني ليه - واللي مالوش كبير، إلا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .



يذكر ان مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.