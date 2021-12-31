بعد سنوات أحضان وقبلات.. خيانة الفيشاوي وزيجاته الخمسة تشعل السوشيال ميديا

حالة من الجدل أثارتها ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي عقب إعلانها الانفصال بعد قصة حب استمرت 4 سنوات، ظهرت من خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

ورفضت الفنانة سمية الألفي التعليق على أسباب انفصال ابنها،أو إعلان السبب وراء الانفصال بعد قصة الحب التي استمرت على مدار 4 سنوات، واكتفت بالتعليق إنها لا تعلم السبب وراء الانفصال، ولا تهتم بمعرفة هذا، مضيفة: «مبسألش ولا هسأل سبب الطلاق إيه، دي حياته الشخصية وهو حر فيها».

انفصال ندى الكامل عن أحمد الفيشاوي

وكتبت ندى الكامل "من امرأة قلبها هلك وانطفأ، أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 الشهر الجاري، وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيرا".

الفيشاوي وندى الكامل

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك اربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح، ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس، وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة، ولكن، وإحقاقا للحق، لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر، سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه معا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني، لقد حافظت عليها".

وأضافت: "اللهم فرحة لا حزن بعدها، اللهم ابدل خوفي طمأنينة، وكرامة وحرية لا قيد يمنعها، وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها، واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب، إنها خطوطي الحمراء يا صديقي".

فتش عن الخيانة

بدأت التساؤلات حول سبب طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل بعدما نشرت ندى الكامل - عبر ستوري حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام - جزءًا مقتبسًا من تعليق سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية مفاده «مفيش ست تستاهل الخيانة»، لتثير التساؤلات حول خيانة أحمد الفيشاوي، لها قبل وقوع الطلاق.

وكانت سمية الخشاب نشرت عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اقتبستها عنها طليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل، إذ قالت «سمية»: «مفيش ست تستاهل الخيانه، لو هي مقصره يطلقها ويشوف غيرها».

زيجات الفيشاوي

في أحد البرامج التليفزيونية، صرح الفنان الشاب أحمد الفيشاوي، بأنه تزوج 5 مرات، قبل زواجه الأخير ن ندى كامل.

هند الحناوي

تزوج الفنان أحمد الفيشاوي، للمرة الأولى في حياته، من هند الحناوي مهندسة الديكور، وأنجبت منه ابنتهما "لينا"، التي لم يعترف بها إلا بعدما قامت "هند" برفع قضية لإثبات نسب "لينا" لأبيها الذي تزوجها عرفيا، وهي القضية التي أثارت الرأي العام سنة 2004، لتنتهي باعتراف الفيشاوي بزواجه عرفيا من "هند" وإثبات نسب الطفلة.

هند الحناوي

إلا أن "هند" قامت برفع عدد من القضايا التي ما زالت قائمة بالمحاكم، لعل آخرها قضية نفقة ليتحمل "الفيشاوي" تكاليف مصاريف ابنته أثناء إقامتها برفقة والدتها بالعاصمة البريطانية لندن.

وسام عاطف

تزوج الفنان أحمد الفيشاوي، للمرة الثانية عام 2007، من فتاة خارج الوسط الفني تدعى وسام عاطف عطية، إلا أن زواجهما لم يدم سوى شهرين فقط، واتهمت طليقة الفيشاوي زوجها أنه استولى على "خاتم سوليتير" قيمته 100 ألف جنيه، ورفض الفيشاوي التعليق وقتها على تلك الاتهامات، وانتهت الخلافات بينهما بعدما تدخل وسطاء لتهدئة الأمور، خاصة بعدما قامت "وسام" بتحرير محضر ضد الفيشاوي تتهمه فيها بالاستيلاء على "شبكتها".

وسام عاطف

دنيس ولمان

أثناء زيارته لألمانيا، تعرف الفنان أحمد الفيشاوي على فتاة تدعى دنيس ولمان، وسرعان ما نشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، ولكن سرعان ما انفصلا، وأكد الفيشاوي أنه لا يعلم عنها أي شيء عقب انفصالهما، خاصة أنها غيرت أرقام هواتفها وصفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيشاوي و دنيس ولمان

رولا الدبس

الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، كانت الزوجة الرابعة في حياة الفيشاوي، حيث أعلنا زواجهما عام 2012، وقتها كانت "رولا" ترتدي الحجاب، وبعدها بأشهر قليلة، قررت "رولا" خلع الحجاب، مما جعل البعض يتكهن أن الفيشاوي وراء الأمر، ولكنه صرح وقتها أن الأمر حرية شخصية، وهو قرار اتخذته "رولا"، وبعد عامين أعلن الثنائي انفصالهما

اللبنانية رولا الدبس

زوجة غير معلنة

في حياة الفيشاوي، زيجة خامسة غير معلنة، على الرغم من تصريحه في أحد الحوارات التليفزيونية أنه تزوج 5 مرات، وهذا ما دفع البعض للقول إن الزيجة الخامسة كانت "سرية"، وربما كانت فتاة تدعى "ليلى" انتشرت صورها مع الفيشاوي، عقب طلاقه لـ"رولا".