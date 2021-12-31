بلمسات ذهبية.. مانهارت تجري تعديل مبهر للنسخة بي أم دبليو X6 M| صور

مازالت شركة مانهارت رائدة مجال تعديل السيارات تبهر محبيها عبر اطلالة ساحرة اخرى، وجاءت اللمسات الجديدة من الشركة الالمانية وتشمل النسخة المميزة بي ام دبليو X6 M، لتضع منهارت عدة ترقيات مبهرة سواء كانت من الناحية الفنية او التجهيزات الخارجية.

مانهارت تجري تعديل مبهر للنسخة بي ام دبليو X6 M

ترتكز بي ام دبليو X6 Mالمعدلة من منهارت على جنوط كبيرة يبلغ قياسها 22 بوصة، مع طلاء خارجي يحمل الكثير من الخطوط الذهبية المميزة، بينما تمتعت المصابيح الامامية بنظرة اكثر عدوانية، وصادم امامي متعدد الفتحات الهوائية يحمل بعض اللمسات الذهبية ايضا.

كما ظهرت الواجهة الامامية من الزجاج الامامي بملصق يحمل الاحرف MHX 700، بالاضافة إلى خطوط عريضة تزين الناحية الجانبية من غطاء المحرك، و ناحية السقف مرورًا بالجزء الخلفي، مع خطوط جانبية تحمل نفس الطابع الجمالي، إلى جانب دعامة خلفية من الياف الكربون ناحية منظومة العادم الرباعية.

القدرات الفنية لمحرك السيارة بي ام دبليو X6 M

تعتمد السيارة بي ام دبليو X6 M على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 625 حصانا وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر، بينما جاءت النسخة المعدلة من منهارت بقدرات اعلى تجهيز مع وحدة تحكم إضافية باسم MHtronik، حيث يتمكن محرك السيارة من انتاج قوة قدرها 730 حصانا، و900 نيوتن/متر من عزم الدوران.