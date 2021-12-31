عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

هل تؤثر أزمة ارتفاع أسعار الطاقة على الدول النامية؟ |أبرز الحلول المطروحة

أرشيفية
أرشيفية

شهدت الأسابيع الماضية، أزمة بسبب نقص إمدادات الطاقة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق خاصة داخل القارة العجوز "أوروبا".

وتشكل أزمة الطاقة العالمية خطرا كبيرا  وخاصة على الدول النامية التي تعتمد على الدول المتقدمة في استيراد منتجاتها.

الدول النامية وأزمة نقص الطاقة 

وأوضح الدكتور صلاح عرفة، أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية وخبير الطاقة،  أن أزمة الطاقة العالمية لها أسباب كثيرة منها:

  • انتشار فيروس كورونا.
  • ارتفاع أسعار عمليات نقل وشحن البضائع.
  • البلاد النامية تسرع في عملية التنمية وهذه العملية تعتمد على الماء والغذاء وهذه العناصر تعتمد على الطاقة بالدرجة الأولى.

وأضاف عرفة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الدول الاعتماد على الطاقة المتجددة ولكن يجب أن يتم ترشيد استهلاك الطاقة من خلال حملات التوعية، لافتا: "زيادة الإنتاج من الطاقة المتجددة من أسباب حل الأزمة وعدم تكرارها".

وتابع: يجب أن يكون هناك نظام مجتمعي لاستخدام الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، فمصر غنية بمصادر  الطاقة المتجددة من رياح وصحراء خصبة لإنتاج الطاقة الشمسية.

وعن تأثيرات أزمة الطاقة العالمية الدول النامية خاصة أنها تستورد احتياجاتها الأساسية من الدول الأوروبية، قال إن "مصر قادرة على استغلال الموارد البشرية بها للتوسع في إنتاجات الطاقة المتجددة من خلال تأهيل طلاب المدارس الفنية وتدريبهم على الصناعة".

وزير الكهرباء: لن نستخدم الفحم في إنتاج الطاقة

شراكة مصرية صينية لإنتاج وسائل النقل الأخضر ودراسة تصنيع أسطوانات الغاز الطبيعي

الطاقة الكهرومائية والأزمة العالمية

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أسباب أزمة الطاقة العالمية وتأثيراتها المختلفة على الدول المصدرة والمستوردة:

وبحسب تقارير صحفية فإن أزمة الطاقة حول العالم، ترجع إلى شتاء 2020، الذي شهد انخفاضا كبيرا في الإنتاج من الطاقة الكهرومائية حول العالم بسبب نقص تساقط الأمطار، ما تسبب في موجة من الجفاف أصابت عددا من المناطق حول العالم وجعل الدول تتجه لتعويض نقص الطاقة الكهرومائية باستخدام الغاز والفحم والوقود.

وقام عدد من الدول بترشيد استخدام الكهرباء، منها: "البرازيل وكاليفورنيا وبعض دول آسيا الوسطى".

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض توليد الكهرباء في الغرب الأمريكي بنسبة 14 % مقارنة بالعام الماضي.

الاعتماد على مخزون الغاز والفحم 

وأشارت التقارير إلى أن انخفاض درجات الحرارة والبرد القارس، بالتزامن مع عمليات الحجر المنزلي بسبب تداعي فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع استخدامات الناس لوسائل التدفئة مع نقص الإمدادات من الطاقة الكهرومائية المتجددة والاعتماد على مخزون الغاز والفحم، وبعد الانتهاء من فصل الشتاء الماضي حتى مر بأوروبا عدد من المنخفضات الحارة في فصل الصيف ما أدى إلى توقف نشاط الرياح المولدة للطاقة الكهربائية ما أجبر بعض الشركات على زيادة الاعتماد على الغاز والفحم، فارتفعت أسعارهما، وبالتالي ارتفاع أسعار الكهرباء.

تطورات جديدة في نقل الغاز المصري إلى لبنان.. شهر فبراير يحمل المفاجأة

لبنان.. وزير الطاقة يعلن موعد إصلاح خط أنابيب لوصول الغاز من مصر

وكشفت تقارير صحفية، أن الدول الأوروبية لم تتمكن من إعادة ملء مخزون الغاز والفحم مع نهاية فصل الشتاء الماضي بسبب الانتعاش الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة.

فيما اعتمدت الدول الأوروبية على خطوط الغاز القادمة من روسيا إلا أن نشوب حريق في إحدى شركات الضخ  "غاز بروم" في سيبيريا،  أدى إلى انخفاض الإمدادات الروسية لأوروبا وجاء ذلك تزامنا مع عمليات الصيانة في حقول النفط والغاز في بحر الشمال، وانقطاع الكابل البحري الذي ينقل الكهرباء من فرنسا إلى بريطانيا، الأمر الذي منعها من إنقاذ الموقف وتسببت في أزمة عالمية للطاقة.

الطاقة فيروس كورونا ارتفاع أسعار الطاقة الطاقة المتجددة أزمة الطاقة

موضوعات متعلقة

خطر كبير يعصف بدول العالم |3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطاقة

ارتفاع أسعار الغاز عالميًا يهدد القارة العجوز .. أفريقيا الحل

دائرة الطاقة في أبوظبي تصدر التقرير السنوي الفني لعام 2020

ترشيحاتنا

المطرب عز الأسطول: شعرت برهبة عندما قمت بالغناء أمام الرئيس السيسي باحتفالية طريق الكباش.. فيديو

عز الأسطول : بداياتي في الغناء منذ عام 1997..والموسيقار نادر عباسي اكتشفني..فيديو

مانشستر يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي

الجامع الأزهر يستقبل شعائر خطبة الجمعة الأخيرة من عام 2021

أنغام تكشف إمكانية زواجها مرة أخرى وتؤكد: بحب يقولولى يا نونو

عز الأسطول: لا أؤمن بمطربي المهرجانات.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

الطقس الان .. الأرصاد تحذر المواطنين: سحب رعدية وأمطار غزيرة

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

3.9 مليون دولار .. كم يتقاضى علي معلول في الثانية الواحدة؟

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ