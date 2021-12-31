ليست مصرية.. أنغام: هذه أكثر أغنية رقصتني.. فيديو

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"مع أبلة فاهيتا والمُذاع عبر فضائية "أون إي"، بمناسة رأس السنة.

وكشفت "أنغام"، عن أكثر أغنية تسببت في رقصها، قائله: "أغنية بالبنط العريض للفنان حسين الجسمي"، متابعة: "رقصت بيني وبين نفسي أنا وصحباتي".



وتحدثت "أنغام"، عن عيوبها الشخصية، قائله أنها خجولة جدا في حياتها، وذلك على الرغم من الأغاني التي تقدمها، لافته إلى أن أكثر دكتور تذهب إليه هو دكتور العلاج الطبيعي.

وتكشف انغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

