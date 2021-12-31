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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمينة: وفاء عامر وفيفي عبده مقربين ليا.. وكان نفسي أكون لاعبة كونغ فو

أمينة
أمينة

كشفت الفنانة أمينة، عن أكثر النجوم قربا منها في الوسط الفني، قائلة: "أكثر ناس قريبين مني فى الوسط الفني وفاء عامر وفيفي عبده وأيتن عامر ورنا سماحه ومي كساب وزينة فى ناس كتير حوليا من الوسط الفني".

 

وأشارت الفنانة أمينة،  في حوارها  في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة “القاهرة والناس”، إلى أنها كانت تتمنى أن تكون لاعبة كونغ فو إذا لم توفق في الوسط الفني، متابعة: "لو مكنتش مطربة شعبية احب اكون لاعبة كونغ فو، وتمرنت واشتبكت في مرة مع لاعبة أوغندية وضربتني ضربة قوية ومن ساعتها بطلت".

 

وفي سياق اخر أكدت الفنانة أمينة، أن مشاركتها في مقلب رامز جلال في الطائرة لم يكن مفبركا وأنها لم تكن تعلم بحقيقة المقلب، قائلة: "مقلب رامز جلال فى الطيارة حقيقة والله ما كنت اعرف أنه مقلب رامز".
 

امينة وفاء عامر فيفي عبدة حبر سري اخبار التوك شو

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