إبراهيم سعيد يعلق على مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

علق ابراهيم سعيد علي مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي، عبر حسابه الشخصي “تويتر”.

وكتب في تويتة له: “‏اقسم بالله لو حط 500 هدف في البطوله وتخطي اهداف كريستيانو رونالدوا مع هقتنع بيه احنا هنهزر”.

فاز فريق مانشستر يونايتد أمام بيرنلي بنتيجه ٣-١ في المباراة التي أقيمت اليوم ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الجارى 2021-2022.



وأحرز أهداف مانشستر يونايتد سكوت مكتومناي، وجادون سانشو، وكريستيانو رونالدو في الدقائق 8، 27، و35 على التوالي من عمر اللقاء

وأحرز هدف بيرنلي ارون ليون في الدقيقة 38 من المباراة.

جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق مكتومناي .



واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة .