مش هسكت.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

وجه إبراهيم سعيد، لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي “تويتر”.

وكتب إبراهيم سعيد في تويتة له: "‏مع احترامي لجماهير الزمالك لهم كل التقدير والمحبه بس الحوار بقي اوفر وشتيمة غير طبيعية.



‏وأنا مش هسكت، وخليني ساكت لو سمحت عيب ومش بخاف وواضح وصريح عشان انا علي حق الحمد لله".

وأكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك قرار داخل إدارة نادي الزمالك حاليًا بالموافقة على إعارة محمود الونش مدافع الفريق في يناير المقبل وحال تلقيه أي عرض لتوفير سيولة مالية لإنهاء بعض الإلتزامات على النادي".

وتابع ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: يرغب مسئولو الزمالك في إعارة الونش والاستفادة من المقابل المادي في التجديد للمغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق ودفع مقدم التعاقد له وباقي مستحقاته المتأخرة وهو ما يصل إلى مليون دولار".



وأكد أن مسئولي الزمالك طلبوا بشكل واضح من وكيل الونش جلب أي عرض للاعب والموافقة عليه في يناير بشرط أن يكون بمقابل مادي كبير".

وتابع: "إدارة الزمالك غير قلقة على المستوى الدفاعي بسبب تواجد محمود علاء ومحمد عبد الغني بجانب رغبتهم في إعادة محمد عبد السلام المعار لصفوف الاتحاد السكندري".