ضبط ٦ طن لحوم فاسدة فى حملة أمنية ببورسعيد

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع مديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة مكبرة .

أسفرت جهودها عن ضبط (2 مصنع – 4 مخازن عشوائية بدون ترخيص) بداخلهم كميات كبيرة من اللحوم والأسماك وملح الطعام والأعلاف الحيوانية ، وضبط المديرين المسئولين عنها .

بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (6 طن لحوم – 250 كيلو جرام أسماك – 10 طن ملح طعام – 50 طن أعلاف حيوانية وداجنة) مجهولة المصدر وبدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.