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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سولار ومواد غذائية .. ضبط ٤٩ قضية تموينية بالدقهلية

حملة امنية
حملة امنية

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية .

أسفرت جهود الحملة عن ضبط  (49) قضية تموينية أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بمنطقة السنبلاوين لحيازته (300 كيلوجرام زيت طعام – 300 كيلوجرام توابل) بدون بيانات  وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها .
  
كما تم ضبط المدير المسئول عن طلمبة لتموين السيارات بدون ترخيص بمنطقة السنبلاوين لحيازته (1900 لتر سولار وبنزين) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام.
 

وضبط مديرين مسئولين عن توزيع السلع التموينية لحيازتهما وتجميعهما مقررات تموينية مدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .
 

بالإضافة إلى ضبط مديرين مسئولين عن مخبزين بلدى مدعم لقيامهما بالتصرف فى دقيق بلدى بإجمالى وزن (550 كيلوجرام) من  حصة المخبزين بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق.
 

وتم أيضا ضبط المدير المسئول عن محل جزارة لحيازته عدد (50 كيلوجرام لحوم بلدية) مذبوحة خارج المجازر الحكومية طبقاً لتقرير الطبيب البيطرى المرافق للحملة.
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مراقبة الأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر.. 

السلع التموينية وزارة الداخلية امن الدقهلية السوق السوداء شرطة التموين قضية تموينية

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