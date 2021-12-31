أهلي جدة يعرض على الزمالك 50 مليون جنيه لضم زيزو

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي أهلي جدة السعودي عرض ما يقرب من 50 مليون جنيه على نادي الزمالك لضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.



وتابع ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "رغم تواجد شرط جزائي في عقد زيزو مع الزمالك بقيمة 42 مليون جنيه لكن إدارة النادي السعودي عرضت 50 مليون جنيه وبشكل أكبر من الشرط الجزائي تقديرًا لمسئولي نادي الزمالك ولضم اللاعب".



وأوضح: أن القرار حتى الآن من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك برفض رحيل زيزو وأبلغ الإدارة بتمسكه الكامل ببقاء اللاعب وأنه من الأعمدة الأساسية له في الفريق ويرفض تمامًا فكرة رحيله في ظل عقوبة إيقاف القيد".