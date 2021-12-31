رضا عبد العال: "سيسيه" يستطيع تعويض "بن شرقي" فى الزمالك

أكد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الإيفواري رزاق سيسيه لاعب القلعة البيضاء يستطيع تعويض المغربي أشرف بن شرقي حال رحيله فى الفترة المقبلة.

وقال عبد العال فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "ten": "رزاق سيسيه لاعب مميز للغاية ويملك إمكانيات فنية وبدنية عالية للغاية ويستطيع تعويض بن شرقي وانصح كارتيرون بمشاركته فى الفترة المقبلة حال عدم تجديده".

وأضاف: "كارتيرون لم تظهر بصماته مع الزمالك وفاز بالدوري مع القلعة البيضاء بالعناية الإلهية وليس لخبراته الفنية او الخططية".