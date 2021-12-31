رحلة صيد.. وليد سليمان في أحدث ظهور له عبر انستجرام.. شاهد

نشر وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، صور جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر وليد سليمان من رحلة صيد للحمام، وعلق على الصور كاتبًا: “رحلة صيد جميلة”.

وقال وليد سليمان نجم الأهلي، إن تاريخه ورصيده داخل القلعة الحمراء، يمنعه من التذمر على مسألة عدم المشاركة باستمرار أو اللعب كبديل لدقائق.

وأضاف وليد سليمان في تصريح متلفز على قناة “المحور”، أنه تعلم من الجيل الذهبي للأهلي، احترام رصيده وتاريخه، وهو ما يجعله دائمًا يفكر ألف مرة قبل الحديث عن عدم مشاركته رغم صعوبة الأمر.

وأكد أنه كأحد اللاعبين الكبار داخل الفريق الأحمر، لديه أدوار أخرى في غرف الملابس مع اللاعبين صغار السن والوافدين الجدد.

وأوضح أن أداء الأهلي تغير هذا الموسم مع المدرب بيتسو موسيماني، خاصة مع انضمام بعض الصفقات الجديدة مثل بيرسي تاو ولويس ميكيسوني بخلاف اكتساب موسيماني نفسه، خبرات أكبر في الدوري المصري.

وعن تفكيره في الاعتزال بنهاية الموسم، أكد سليمان أنه يترك الأمور للقدر، موضحًا أن عقده مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف "لو جدد الأهلي عقدي سأرحب بالطبع، ولو رفض الأهلي تجديد عقدي، سأنهي مسيرتي في القلعة الحمراء، وهو شرف لا مثيل له".

وأتم "لن ألعب في أي فريق آخر حال رفض الأهلي تجديد عقدي، وسأعتزل بشكل رسمي".