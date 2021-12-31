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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش ندمان لـ "مسلم " تريند رقم 3 على موقع "يوتيوب"

مسلم
مسلم

حققت أغنية “مش ندمان” لـ مسلم نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة كما احتلت التريند رقم 3 بعد أيام من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

تقول كلمات الأغنية: "برواز قديم و متلصم .. و العمر بيجري و يخَّصم .. جروح بتلم و تبصَّم .. تسيب جوا القلوب علامات
الحزن بقلبي متوصي .. و مش كسبان و مش مرضي .. الدمع ف عيني بيخطي .. يودعهم بدون سلامات".

على العشره و ع الايام  .. معادش يفيد مبينا كلام .. يومين بالكتير و انساك  انا سايبك و مش ندمان".

 

أغنية “مش ندمان” كلمات والحان مسلم، وتوزيع ألحان علي الدين عمر، ومكس وماستر نور عباس.، ومن اخراج أحمد ماريو.

بعد أسبوعين على طرحها.. أغنية اتنسيت من فيلم عروستي تقترب من 10 ملاين مشاهدة

من فيلم عروستى .. أتنسيت تدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب


 

يذكر أن حققت أغنية “إتنسيت” الأغنية الرسمية لفيلم “عروستي” نجاحا كبيرا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

فيلم "عروستي" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وكل من الفنانين صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي.

 

 

مسلم مش ندمان اليوتيوب اتنسيت رومانسي مصطفى البربري عروستى

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