مش ندمان لـ "مسلم " تريند رقم 3 على موقع "يوتيوب"

حققت أغنية “مش ندمان” لـ مسلم نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة كما احتلت التريند رقم 3 بعد أيام من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: "برواز قديم و متلصم .. و العمر بيجري و يخَّصم .. جروح بتلم و تبصَّم .. تسيب جوا القلوب علامات

الحزن بقلبي متوصي .. و مش كسبان و مش مرضي .. الدمع ف عيني بيخطي .. يودعهم بدون سلامات".

على العشره و ع الايام .. معادش يفيد مبينا كلام .. يومين بالكتير و انساك انا سايبك و مش ندمان".

أغنية “مش ندمان” كلمات والحان مسلم، وتوزيع ألحان علي الدين عمر، ومكس وماستر نور عباس.، ومن اخراج أحمد ماريو.





يذكر أن حققت أغنية “إتنسيت” الأغنية الرسمية لفيلم “عروستي” نجاحا كبيرا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

فيلم "عروستي" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وكل من الفنانين صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي.