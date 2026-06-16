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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية تحتضن «ديارنا».. أكبر تجمع للحرف التراثية والأسر المنتجة

معرض ديارنا بالمكتبة
معرض ديارنا بالمكتبة
أحمد بسيوني

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ومارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، فعاليات معرض «ديارنا» للحرف التراثية واليدوية بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة 70 عارضًا وعارضة من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين من مختلف المحافظات.

معرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية واليدوية

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية واليدوية، تشمل المشغولات النحاسية والخزف والفخار والكروشيه والتطريز والإكسسوارات، إلى جانب العديد من المنتجات المستوحاة من التراث المصري الأصيل، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الحرف التقليدية ودعم الصناعات الإبداعية.

وأكدت مارجريت صاروفيم أن معرض «ديارنا» يمثل إحدى الآليات المهمة لتمكين الأسر المنتجة اقتصاديًا، من خلال توفير منافذ تسويقية مباشرة تسهم في زيادة دخولها وتحسين مستوى معيشتها، بما يساعدها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والخروج من دائرة الفقر.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وخلق فرص حقيقية للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير المساعدات المادية والأجهزة التعويضية، فضلًا عن برامج التدريب والتأهيل والدمج المجتمعي، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن المعرض يركز على دعم أصحاب الحرف المتميزة والكفاءات الإنتاجية، ويسهم في الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية من الاندثار باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية المصرية، مؤكدة أن المنتجات المعروضة تتميز بجودة عالية وأسعار مناسبة للجمهور.

وأشادت بالتعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية في تنظيم المعرض، بما يوفر منصة فعالة للحرفيين والأسر المنتجة لعرض وتسويق منتجاتهم أمام جمهور واسع من الزائرين.

ويُعد معرض «ديارنا» أحد أبرز المبادرات الوطنية الداعمة للحرف التراثية في مصر، حيث يجمع بين الحفاظ على الموروث الثقافي وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للحرفيين والأسر المنتجة، بما يدعم جهود التنمية والتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.

الإسكندرية أحمد زايد ايمن عطية نائب وزير التضامن ديارنا

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