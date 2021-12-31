6 ملايين جنيه.. ضبط سيدة بالغربية لقيامها بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط سيدة بمحافظة الغربية؛ لقيامها بالاشتراك مع آخر متواجد بالخارج، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت 6 ملايين جنيه.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام كلٍ من سائق "يعمل بإحدى الدول"، وإحدى السيدات "ربة منزل" متواجدة بالبلاد، وكلاهما أصل إقامته بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانية بالبريد بالعملة المحلية، ما يعرف بنظام المقاصة، لتقوم عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهمة المذكورة، وأمكن ضبطها.. وبمواجهته أقرت بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.



كما تبين أن حجم تعاملاتها والمتهم المتواجد بالخارج خلال عام، بلغ 6 ملايين جنيه مصرى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.