شاهد.. احتفالات عيد الميلاد تضيء سماء مدينة "سيدني"

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مشاهد من احتفالات أعياد الميلاد في مدينة “سيدني”، حيث انهالت الصواريخ الملونة في الجو في منظر بديع أضاء السماء.

احتفالات عيد الميلاد يستعد لها الكثيرون حول العالم، وينظمون رحلات للسفر لأماكن الترفيه، احتفالاً بقدوم سنة ميلادية جديدة، لكن في العديد من الأوقات يواجه العالم ظروفا مختلفة كفيلة بتعطيل الخطط التي تقيمها الدول والأفراد للاحتفال بهذه المناسبة.

تمكن فيروس كورونا المستجد، خاصة متحور أوميكرون، من القضاء على خطط الاحتفال برأس السنة الميلادية، فهناك دول فرضت حظر التجول، وأخرى أغلقت على نفسها ومنعت الطيران الدولي.

أوميكرون يُلغي 3600 رحلة جوية حول العالم

تسبب متحور أوميكرون الجديد في إلغاء أكثر من 6 آلاف رحلة جوية عالميًا، خلال عطلة عيد الميلاد، وتأجيل آلاف الرحلات الأخرى.

للولايات المتحدة النصيب الأكبر

ما يقرب من 2800 رحلة جوية تم إلغاؤها على مستوى العالم، من بينها أكثر من 970 رحلة قادمة أو متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتجاوزت الرحلات المؤجلة هناك 8 آلاف رحلة.