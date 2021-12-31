عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. احتفالات عيد الميلاد تضيء سماء مدينة "سيدني"

مدينة سيدني
مدينة سيدني

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مشاهد من احتفالات أعياد الميلاد في مدينة “سيدني”، حيث انهالت الصواريخ الملونة في الجو في منظر بديع أضاء السماء.

 

احتفالات عيد الميلاد يستعد لها الكثيرون حول العالم، وينظمون رحلات للسفر لأماكن الترفيه، احتفالاً بقدوم سنة ميلادية جديدة، لكن في العديد من الأوقات يواجه العالم ظروفا مختلفة كفيلة بتعطيل الخطط التي تقيمها الدول والأفراد للاحتفال بهذه المناسبة.

 

تمكن فيروس كورونا المستجد، خاصة متحور أوميكرون، من القضاء على خطط الاحتفال برأس السنة الميلادية، فهناك دول فرضت حظر التجول، وأخرى أغلقت على نفسها ومنعت الطيران الدولي. 

 

أوميكرون يُلغي 3600 رحلة جوية حول العالم 

تسبب متحور أوميكرون الجديد في إلغاء أكثر من 6 آلاف رحلة جوية عالميًا، خلال عطلة عيد الميلاد، وتأجيل آلاف الرحلات الأخرى.

 

للولايات المتحدة النصيب الأكبر 

ما يقرب من 2800 رحلة جوية تم إلغاؤها على مستوى العالم، من بينها أكثر من 970 رحلة قادمة أو متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتجاوزت الرحلات المؤجلة هناك 8 آلاف رحلة.

سيدنى فضائية اكسترا نيوز توك شو احتفالات عيدالميلاد فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: المؤمن الحقيقي أخلاق وقيم تتحرك على الأرض

سيول وسحب رعدية.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

بعد ضبط سيدة.. الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

انضمام مرموش.. والسولية يواصل جلساته العلاجية

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الزراعة: لا تهاون في التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

أوكلاند سيتي يعلن الانسحاب من كأس العالم للأندية

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

2400 جنيه.. زيادة أجور وعلاوات موظفي القطاع الخاص غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل موسم الرياض ويضع بصمته على جدار المشاهير.. صور

مواقف من حياة الست.. سر خناقة أم كلثوم مع العندليب وحكاية غنائها لحن بائع متجول

عمرو دياب "في نص الليل" بعد انتهاءه من حفلته بموسم الرياض

طقس سيئ جدا.. هل يدمر منخفض التنين احتفالات ليلة رأس السنة؟

فيديو

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

"جوزي عايزني أساير مديره في العمل".. هكذا رد مبروك عطية| فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ