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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الوادي الجديد: نتمنى لمصر المزيد من الازدهار في 2022

رئيس الجامعه
رئيس الجامعه

بعث الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

 

جاء فيها:

يسعدنى وأسرة جامعة الوادى الجديد أن نتقدم لكم بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022 داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بمزيد من التوفيق وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، لاستكمال مسيرة العطاء والبناء من أجل رفعة الوطن.

كما بعث رئيس جامعة الوادى الجديد برقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية بالمحافظة.

كما هنأ رئيس الجامعة أسرة جامعة الوادى الجديد بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022 متمنياً لهم أن يكون عاما سعيدا، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

 

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