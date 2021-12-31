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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد... نانسي عجرم تصل "الجلالة" استعدادا لحفل رأس السنة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

وصلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وأفراد فرقتها الموسيقية منذ قليل، لمدينة الجلالة في العين السخنة استعدادا لإحياء حفل ليلة رأس السنة.


حضرت نانسي بصحبة نانسي مدير أعمالها جيجي لامارا وكان في استقبالهما منظم الحفل الـ dj ياسر الحريري.
 

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وكانت نانسي علقت على بوستر حفلها عبر حسابها بإنستجرام منذ أيام، قائلة: "سوا نستقبل 2022 من مصر أم الدنيا".


وحفل نانسي عجرم بمدينة الجلالة من إنتاج أشرف الحديدي وتنظيم ال dj ياسر الحريري الذي نظم حفلها الأخير منذ قرابة الشهر ونص داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور آلاف من مختلف الجنسيات العربية.


ويشارك في إحياء نفس الليلة في الجلالة النجم اللبناني رامي عياش والمطرب أحمد سعد لذا يعد الحفل أضخم سهرات ليلة رأس السنة.

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نانسي عجرم النجمة اللبنانية نانسي عجرم

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