بجمبسوت لامع .. نانسي عجرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة وأتسم التصميم بأنه مصنوع بالقماش المطرز بالكامل.

تزينت نانسي عجرم بمجموعة بسيطة للغاية من الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة مميزة و أنيقة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن النجمة نانسى عجرم أحيت مؤخرا حفل ختام فعالية ميدل بيست فى النسخة الثانية من موسم الرياض، الذى أقيم بالمملكة العربية السعودية، والذي شاركها به الهضبة عمرو دياب، والتي حضرها عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي.



تحيى الفنانة اللبنانية نانسى عجرم حفلا غنائيا ليلة راس السنة بمدينة الجلالة بالعين السخنة ويصاحبها في إحياء الحفل كل من المطرب اللبناني رامى عياش والمطرب أحمد سعد.



وطرحت نانسى عجرم مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "150"، وتعاونت نانسي في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان وتم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم فى فيديو من كواليس الكليب حافية القدمين وذلك خلال تدريبها على أداء حركات الرقص فى الأغنية.