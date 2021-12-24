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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.


وظهرت نانسي عجرم بإطلالة شتوية أنيقة؛ وارتدت جاكيت بيج وبنطال مجسم باللون الأسود، وايس كاب أبيض، كما انتعلت هاف بوت جلدي أسود.


ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي علي مكياج ناعم تناسب مع إطلالتها، وهو ما أضفى مزيدًا من النعومة والجاذبية عليها، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.


واحيت النجمة نانسى عجرم مؤخرا حفل ختام فعالية ميدل بيست فى النسخة الثانية من موسم الرياض، الذى أقيم بالمملكة العربية السعودية، والذي شاركها به الهضبة عمرو دياب، والتي حضرها عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي.


تحيى الفنانة اللبنانية نانسى عجرم حفلا غنائيا ليلة راس السنة بمدينة الجلالة بالعين السخنة ويصاحبها في إحياء الحفل كل من المطرب اللبناني رامى عياش والمطرب أحمد سعد.


وطرحت نانسى عجرم مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "150"، وتعاونت نانسي في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان وتم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم فى فيديو من كواليس الكليب حافية القدمين وذلك خلال تدريبها على أداء حركات الرقص فى الأغنية.

 

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IMG_٢٠٢١١٢٢٤_١٤٠٤٢٠
إطلالة شتوية نانسي عجرم الفنانة اللبنانية ليلة رأس السنة أحدث ظهور صورة جديدة

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