عصام الحضري يحتفل بالعام الجديد.. شاهد

احتفل عصام الحضري، مدرب حراس مرمي منتخب مصر، بالعام الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر عصام الحضري صورة له، وعلق عليها كاتبًا: "كل عام وانتم بخير وسنة سعيدة علينا جميعا يارب واللي ماحققش حاجة في ٢٠٢١ يحققها في ٢٠٢٢ happy new year“.

قال الإعلامي محمد شبانة إن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أجرى اتصالا بـ محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب؛ لمؤازرته، في ظل الهجوم الذي يتعرض له الحارس بعد تراجع مستواه في مباراتي الرجاء المغربي بالسوبر وفيوتشر بالدوري.



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc : الحضري قال للشناوي إنه يثق تماما في إمكانياته وقدرته على استعادة مستواه المميز، موضحا للحارس أن مكانه كحارس أول للمنتخب لم يتغير بعد هبوط مستواه في الفترة الأخيرة.

وجاءت مكالمة الحضري بعد تراجع مستوى الشناوي، حيث لم ينجح في التصدي لأي ركلة ترجيح في السوبر أمام الرجاء، كما ارتكب عددا من الأخطاء في مباراة فيوتشر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.