النجوم يحتفلون بـ العام الجديد 2022| سمية الخشاب تركز على الغناء.. أحمد العوضي: أتمنى تكون مصر أفضل.. محمد ثروت: سأقدم أعمال فنية جديدة

صرح العديد من نجوم الفن لموقع صدى البلد الإخباري، بالعديد من طقوسهم الاحتفالية في رأس السنة، وذكرياتهم مع العام الجديد، وأمنياتهم في عام 2022، ونرصد في التقرير التالي تصريحات هؤلاء النجوم.

ريهام عبد الغفور

كشفت النجمة ريهام عبد الغفور عن أمنيتها و طموحاتها في العام الجديد وعن أسوء وافضل ما مرت به خلال عام 2021 .

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريح خاص لـ صدى البلد:" أفضل حاجة حدثت لي هذا العام، انه مر على خير ولم يحدث أى سوء لاحد من أسرتي".

أما عن أسوء شئ قالت :" أسوء حدث هذا العام هو وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وسمير غانم وشويكار وكل الفنانين القديرين اللي خسرناهم".

دينا فؤاد

كشفت النجمة دينا فؤاد في تصريح خاص لـ صدى البلد عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد.

وقالت: "أتمني من الله أن يرفع عنا البلاء وينتهي فيروس كورونا الذي أفقدنا الكثير من أحبابنا".

تابعت: "وعن أفضل شيء حدث لي في عام 2021 بالطبع نجاح أعمالي سواء مسلسل جمال الجريم او مسلسل اللي مالوش كبير او ماريونيت أو فيلم ٢٠٠ جنيه".

اختتمت :" أما عن أسوأ أشياء حدثت كانت تخص حياتي الشخصية ولا أرغب أن تتكرر في العام الجديد ".

هنا الزاهد

كشفت النجمة هنا الزاهد عن طموحاتها وأحلامهافي العام الجديد .

وقالت في تصريح خاص لـ صدى البلد " أتمني أن تكون السنة المقبلة حلوة زي ٢٠٢١، اللي كانت حلوة واتبسطت فيها اوي وعملت فيها نجاحات كبيرة".

تابعت :" كان فيها اول بطولة مطلقة ليا في الدراما بمسلسل حلوة الدنيا سكر و نجاح مسلسل النمر وانتهيت من تصوير فيلم احبة للغاية اسمه "بضع ساعات في يوم ما" وصورت مسلسل انا وهي الذي سيعرض الايام المقبلة

اختتمت: "اما الأسوأ بالطبع هذا العام كان حدث مرض والدتي، حيث كانت من أصعب اللحظات التي مريت بها هذا العام".

أحمد كمال

كشف الفنان أحمد كمال عن طموحاته وأمنياته للعام الجديد، وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" أنه يتمنى أن يقدم أعمالا أقوى وأفضل في 2022.

وتابع:" أشعر بالرضا حينما أقدم دراما تلفزيونية وسينمائية ومسرحية جيدة وتنال إعجاب الجمهور"، وتمنى أن تكون 2022 سعيدة على كل الناس".

وكان قد أبدى الفنان أحمد كمال، عن سعادته بتكريمه بمهرجان القاهرة للفيلم القصير الذي انطلقت فعالياته اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وقال أحمد كمال في تصريحات لـ "صدى البلد"، تكريمي بمهرجان عن الأفلام القصيرة يسعدني، فأنا أعتبر أن تلك النوعية من الأفلام هى بيتي، والتكريم مهم في حياة الفنان لكي يشعر بما قدمه للجمهور.

وطمأن أحمد كمال الجمهور، على صحة الفنانة عبلة كاملة، قائلا “إنها بخير ولا تحضر لأي عمل حاليا وتنتظر انتهاء فترة كورونا”.

شيماء سيف

كشفت النجمة شيماء سيف في تصريح خاص لـ صدى البلد، عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد.

وقالت شيماء: "أتمني أن تكون سنة خير وكلها حاجات حلوة، فكل متوقع آت ولذلك فأنا بتوقع أن السنة هتكون كويسة وأي حاجة بتيجي من عند ربنا حلوة".

وتابعت: "أما عن أفضل ما حدث لي هذا العام فهو نجاح أعمالي وأن أهلي بجانبي وبصحة جيدة".

واختتمت: "أما أسوأ ما في العام فهو بالطبع فقداني لأقرب اتنين لقلبي، استاذ سمير غانم ودلال عبد العزيز ولكن ربنا يرحمهم وهما في مكان أحسن بأذن الله".

مي سليم

كشفت النجمة مي سليم عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد، كما تحدثت عن أهم إنجازاتها في العام المنقضي.

وقالت مي سليم في تصريح خاص لـ صدى البلد: " كنت محظوظة جدا في عام ٢٠٢١، عملت أفلام ومسلسلات ومسرحيات وحاجات مهمه كنت موفقة فيها".

وأضافت مي سليم : "أما عن أسوأ حاجة في العام كانت الكورونا، ربنا يحفظنا وأتمنى أن ميكونش فيه حد تعبان ، ونتخلص من فيروس كورونا تماما وميكونش فيه حد خايف وتكون سنة حلوة".

اختتمت مي سليم: "ساسعى خلال العام الجديد للتركيز على الغناء وسأطرح أغاني سينجل خلال العام المقبل".

أحمد العوضي

كشفت أحمد العوضي عن طموحه وأحلامه في العام الجديد والصعوبات التي واجهها في عام 2021.

وقال أحمد العوضي لـ صدى البلد: "أتمني في العام الجديد أن تكون مصر أفضل وأفضل، وتبقي في مكانة كبيرة في الصحة والتعليم وفي كل شئ".

وأضاف أحمد العوضي: "أتمني أن نفضل مسيطرين علي نفسنا ونبتعد عن الفيروسات واتمني لكل الناس السعادة والتوفيق".

واختتم: "أسعد حاجة حصلتلي في 2021 نجاح مسلسل اللي مالوش كبير ونجاحي في العمل عموما، أما عن الأسوأ فلا أرغب أن أتذكره".

دوللي شاهين

حرصت دوللي شاهين -خلال ندوتها بموقع صدى البلد الإخباري- على تهنئة جمهورها بمناسبة العام الجديد 2022، موجهة له رسالة قائلة: «كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيدها عليكم بالخير والسلامة ويارب 2022 تكون شايلة ليكم كل الحاجات الحلوة اللي انتم بتحبوها وأحسن كمان، واتمنى الأعمال اللي هقدمها الفترة اللي جاية تنال إعجابكم وتحبوها، وأنا بحبكم أوي أوي».

سمية الخشاب

كشفت النجمة سمية الخشاب في تصريح خاص لـ صدى البلد عن أمنياتها وطموحاتها في العام الجديد .

وقالت سمية الخشاب :" أحلامي وامنياتي للعام الجديد هى التوفيق في شغلي والنجاح ودوام الصحه والعافيه لي ولاسرتي وامي الغاليه وكل الناس".

تابعت :" السنة كانت جميلة الحمد لله وكانت سنه انجازات بالنسبه لي وكنت أكثر نشاطا وتفاؤلا".

اختتمت :" اتمني في السنه الجديده احقق انجازات اكتر في شغلي واركز شويه علي الغناء لان جمهوري بيطلب ده مني وانا أحب الغناء جدا فضروري اهتم بيه واعطيه وقت وتدريبات كافية".

محمد ثروت

كشف المطرب محمد ثروت عن تقييمه لعام 2021 سواء على المستوى العملي بالنسبة له او بشكل عام.

قال محمد ثروت في تصريح خاص لـ صدي البلد : أعتبر أن عام 2021 وش السعد بالنسبة لي وكان عاما موفقا على مستوى العملي حيث شهد عودتي إلى الغناء بكليب أغنيتي “يا مستعجل فراقي ” و"يا حبيب الله" وهو ديو غنائى مع مصطفى عاطف.

وأضاف محمد ثروت : أن هذا العام أيضا شهد عدد من الإنجازات على المستوى الدولة من مشروعات وتطور اقتصادي وأيضا أمني مما أرى أن لابد ان ننظر لكل ماهو ايجابي وجميل ومفيد لنزرع الامل في النفوس مع كل شمس جديد رائع.

وأوضح محمد ثروت : أن أسوأ شيء شهده عام 2021 هو استمرار فيروس كورونا والذى ما زال يهدد العالم.

وتمنى محمد ثروت أن يشهد العام الجديد 2022 كل ما هو خير لهذا البلد واتمنى على المستوى الشخصى أن أقدم عدد من الأعمال الفنية لجمهوري العزيز و ان تنتهي جائحة كورونا نهائيا.

منة فضالي

اعتبرت الفنانة منة فضالي أن عام 2021 كان بالنسبة لها موفقا للغاية وسعيد حيث قدمت عديد من الأعمال سواء في السينما أو الدراما.

وقالت منة فضالي في تصريح خاص لـ صدي البلد : أرى أنها سنة كلها خير الحمد لله ونجاح ورضي النفس أهم وأهم وسعيدة بكل خطوه بتكون ليها تأثير في حياتي.

وأضافت منة فضالي : أن أصعب الأشياء التي مرت علينا في عام 2021 هي جائحة كورونا التي تهدد العالم واتمنى أن تنتهى في العام الجديد.

وأوضحت منة فضالي : اتمنى في العام الجديد 2022 ان يعم الخير للبلاد وأن يكون هناك مزيد من التطوير في شتى المجالات وأما على مستوى العملي بالنسبة لي أن أقدم أعمالا تليق بجمهوري وأن تلقى استحسانهم.

سلوي عثمان

كشفت الفنانه سلوي عثمان عن طقوسها ليلة الاحتفال ببداية العام الجديد ، مؤكدة أن احتفالها اختلف عن السنوات الماضية .

وتابعت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لـ صدي البلد هذا العام سوف اقضي ليلة الاحتفال ببداية العام الجديد في المنزل برفقة زوجي وهو الأمر الذى أصبح متكرر في السنوات الأخيرة.

وتابعت سلوي عثمان : في السنوات السابقة كنت أقصي الاحتفال برفقة زوجي خارج المنزل ، ثم اصبحنا نقوم بالاحتفال في المنزل برفقة أسرته ، حيث تحرص علي التجمع في تلك الليلة والاحتفال ببداية عام جديد معا .