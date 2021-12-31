لم يعلن اسمها.. محمد هنيدي: في نجمة اعتذرت عن مسرحية ألابندا قبل عرضها بيوم | فيديو

قال الفنان محمد هنيدي، إنه كان هناك ذكريات لا تنسى بمسرحية “ألابندا”، مؤكدا أن الرواية كانت من إخراج خيري بشارة، ولكن لظرف تم تغيير المخرج و إسناد المسرحية إلى سمير العصفور.

وأضاف محمد هنيدي، خلال تقديمه برنامج “هنيدي شو”، عبر فضائية “المحور”، أن الفنان الراحل علاء ولي الدين لم يكن ليشارك في تلك المسرحية، ولكنه شارك بناء على تعليمات المخرج سمير العصفور، حيث أكد ضرورة وجود علاء ولي الدين بها.

وتابع محمد هنيدي، أن مسرحية ألابندا كانت من بطولة إحدى النجمات، ولكن لظرف خارج عن إرادتها لم تتمكن من المشاركة في المسرحية وذلك قبل العرض بمدة يوم واحد.

التوصل مع الفنانة دينا

وأشار محمد هنيدي إلى انه تم التوصل مع الفنانة دينا، بحجة التواصل مع اصدقائها في المسرح، وأكدنا لها على ضرورة المشاركة في المسرحية قبل العرض وتم النجاح.