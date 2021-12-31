أنتو اللي شربتوها.. تامر حسني يكشف مفاجأة لأول مرة عن فيلم مش أنا

كشف الفنان تامر حسني، عن أمور غير متوقعة في فيلم مش أنا، مؤكدا أنه قلَّد صوت الفنانة سوسن بدر في أحد المشاهد التي عرضت في الفيلم.



وقال تامر حسني، في حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، :"بحاول اتصرف، وبحاول اعمل كل حاجة، ومش بقف عند أي موقف، وفعلا قلدت صوت الفنان سوسن بدر في فيلم "مش أنا" في احد المشاهد".



وأضاف تامر حسني، انه :"افهم في الأصوات والأداء والحاجات دي وسلك معايا، والفنانة سوسن بدر دلوقتي مصدومة"، موجها حديثه لجمهوره، قائلا :"انتو اللي شربتوها".