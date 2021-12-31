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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف منير رشحني.. هاني رمزي يكشف كواليس مشاركته في مسرحية ألابندا| فيديو

الفنان هاني رمزي
الفنان هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي، إن الفنان الكبير شريف منير هو من رشحني لمسرحية “ألابندا”، مؤكدا أنه أصر على مشاركتي فيها.

 

وأضاف هاني رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “هنيدي شو”، عبر فضائية “المحور”، في البداية جلست مع المخرج خيري بشارة لمعرفة تفاصيل العرض، وعلمت طبيعة الدور الذي سأقوم بتأديته.

 

وتابع هاني رمزي، أنه بعد جلسة المخرج، شعرت أنني سأقوم بعمل “هاملت”، مؤكدا أنه تفاجئت بأنها مسرحية من أجل الفرح والانبساط.

 

 خيري بشارة

وأشار الفنان هاني رمزي إلى أنه عندما اعتذر المخرج خيري بشارة عن استكمال المسرحية لظروف قهرية، وجاء المخرج سمير عصفور أدى دور مميز لإخراج العمل .

 

شريف منير هاني رمزي تفاصيل الفنان هانى رمزى فنان

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