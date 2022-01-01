محاكمة 3 أشقاء بتقطيع جسد "سيدة بولاق الدكرور" .. اليوم

تنظر محكمة جنح جنوب الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة ٣ أشقاء متهمين بسحل وتقطيع جسد سيدة تدعى "نسمة" المعروفة بسيدة بولاق الدكرور.



البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل تدعى نسمة ع. م.، مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة وادعاء تعدى آخرين ومقيمة بمدينة عامر بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بتعدي 3 أشقاء «سيدتين» وفاء م. ع.، سعادة م. ع.، و«شقيقهما» حسين م. ع.، معلومين لديها، عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 35571 جنح بولاق الدكرور، وتم ضبط أحد المتهمين وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار ٢ آخرين وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطهما.