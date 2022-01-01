سيطر على ترند رأس السنة.. تامر حسني لـ منى الشاذلي : حنية الراجل تصبح عشرة أضعاف الأم عندما يتعرف على إمرأة جديدة

تامر حسني:

غيرت فتحة القميص بالصدر لهذا السبب

٩٠٪ من افلامي تأليفي.. بكتب وأخرج وانتج لنفسي

أول إنسان شافني فنان.. يكشف تفاصيل لأول مرة عن والدته

طبق سلطة في اليوم.. يكشف لأول مرة سر لياقته البدنية

قوم أقف.. أغاني من تأليفي لـ بهاء سلطان وشيرين

لأول مرة.. تفاصيل مثيرة عن سرقة ألبوم يا بنت الإيه

كشف الفنان تامر حسني، عن بدايته الفنية في مجال الغناء، مؤكدا أنه بدأ بفكرة أن يقدم شيء مختلف تماما.

وأضاف تامر حسني، أن :"من البداية عايز اكون مختلف ودايما بتصور من نفسي، ومن حق الناس تسوق حاجة افضل وبحب افرح الناس مش عشان اغني وخلاص".



وتابع الفنان تامر حسني في حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الجمعة، أن :"كنت بفتح القميص لحد اخر صدري، متأثر بالفنان أحمد رامزي الممثل الكبير، وبعد كده غيرت الموضوع عادي لما لقيت انتقاد ومش باخد الموضوع عند".

كشف الفنان تامر حسني، عن طموحة في المجال الفني، مؤكدا أن يسعى ليكون فنان مختلف تماما في أكثر من شيء.

وأضاف تامر حسني، أن :"بكتب وأخرج وانتج لنفسي، ومثلت أيضا و٩٠٪ من افلامي من تأليفي، وبلحن وبغني وكل حاجة دخلت فيها بحاول اعمل فيها حاجة تضيف لتاريخ تاريخي".



كشف الفنان تامر حسني، تفاصيل لأول مرة عن والدته، مؤكدا أن شخصيتها كانت قوية، وأول إنسان شافني فنان.

وأضاف تامر حسني، أنه :"لو عشت عمري اشكرها مش هقدر اديها حقها".

وتابع تامر حسني، أنه :"كان نفسي اكون لاعب كرة قدم، وامي شافت اني فنان، وكانت تشجعني على الغناء والتمثيل".



قال الفنان تامر حسني، إنه حنية المرأة أكثر من الرجل بمراحل في الحياة، مضيفا أن بعض الرجال لديهم نوع خاص من الجدعنة والحنية لا تستطيع المرأة الوصول لها.

وأضاف تامر حسني، أن :"المرأة حنينة في كل الأحوال والرجل حنين في بعض الأحوال"، متابعا أن :"حنية الرجل عشر أضعاف جنية الأم لما يتعرف على واحدة، وفي بداية اي علاقة وقصة".



كشف الفنان تامر حسني، تفاصيل نظامه الغذائي الذي يتبعه من أجل الحفاظ علي لياقته البدنية.



وقال إنه :"باكل طبق سلطة في اليوم، وملتزم بنظام غذائي صارم، وبحافظ جدا على صحتي واذهب للجيم".



وأضاف تامر حسني، :"بعشق اكلة المكرونة بالبشاميل، لكني لا أتناولها حتى لا اكسر النظام الغذائي، الذي وضعته لنفسي من أجل الحفاظ علي صحتي، وملتزم بالذهاب لصالة كمال الأجسام الجيم"٠



كشف الفنان تامر حسني، عن الأعمال الغنائية التي قام بتأليفها لعدد من نجوم الغناء في بدايته الفنية.



وقال تامر حسني، إنه :"عملت مؤلف لعدد من الأغاني في بدايتي الفنية لنجوم غنائيين كبار، وفي مقدمتها بهاء سلطان وشيرين عبد الوهاب".

وأوضح تامر حسني، أنه :"اغنية قوم أقف للمغني بهاء سلطان من تأليفي، وأغنية بص بقى علشان تبقى عارف للنجمة شيرين عبد الوهاب من تأليفي أيضا، والتأليف مسؤولية كبيرة لذلك ليس أمرا سهلا".

كشف الفنان تامر حسني، تفاصيل جديدة لأول مرة، عن البوم أغنية "يا بنت الايه"، مؤكدا أن هذا الألبوم تعرض للسرقة من قبل أحد العاملين في شركة الانتاج التي انتجت الأغنية.



وقال تامر حسني، إنه :"سرق الالبوم قبل نزوله الشارع بأسبوع، وعملت سريعا اغنية يا بنت الايه في وقت قصير جدا".



وتابع الفنان تامر حسني، أن فيلم عمر وسلمي الجزء الأول، من أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها لقلبي، مستدركا أن :"هذا الفيلم ظل لفترة طويلة محفورا بداخلي بشكل غير طبيعي، والناس كانت بتقولي يا عمر".