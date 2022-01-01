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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك أوي.. أيتن عامر تهنئ زوجها بعيد ميلاده

صدى البلد

حرصت الفنانة أيتن عامر علي تهنئة زوجها بعيد ميلادة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت أيتن عامر صورة لها برفقة زوجها و علقت قائلة : مش عارفة اكتبلك ايه فى عيد ميلادك ، ربنا يخليك ليا بحبك اوى اوى و ربنا يفرحك و يوفقك و تبقى كل سنة احسن و اطيب من اللى قبلها.

أيتن عامر : عام 2021 وش السعد لي .. خاص

أيتن عامر تحتفل بالكريسمس عبر إنستجرام

 

و كانت قد كشفت الفنانة أيتن عامر عن رأيها في عام 2021 وامنيتها في العام المقبل وخاصة أن كانت شاركت في عديد من الأعمال الفنية التي لاقت استحسانا لدى جمهورها.

 

قالت ايتن عامر في تصريح خاص لصدي البلد : أعتبر عام 2021 وش السعد لي لأني قدمت فيه عديد من الأعمال الفنية المميزة ولعل من أبرز هذه الأعمال مشاركتي في رمضان بمسلسل كوفيد 25 وكما قمت بتصوير عدد من الأعمال والتي اتمنى ان ترى النور في عام 2022.

 

وأضافت ايتن عامر : اتمنى في العام الجديد أن أحقق مزيد من النجاح وأن يعم الخير على البلاد ويحقق كل إنسان ما يتمناه وأن يعم أيضا الأمن والأمان بهذا البلد.

 

واحتفلت الفنانة أيتن عامل بالكريسماس بنشر عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الصغير "إنستجرام".

 

وظهرت الفنانة برفقة بابا نويل وخلفها شجرة الكريسماس ، معلقةً " لإرسال سانتا كل عام لنشر الحب والسعادة في عائلتنا مع هذه الزيارة مذهلة".

 

وأكملت " طبعا ولادى هنا اللى زينوا الشجرة السنة دى و كل اللى بتمناه ان ذوقهم يتحسن اكتر من كدة السنة الجاية ".

آخر أعمال آيتن عامر صور أيتن عامر اطلالات ايتن عامر ايتن عامر وزوجها زوج ايتن عامر

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