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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ تحتفل برأس السنة داخل الفنادق.. وفودة يتفقد المناطق السياحية

سوهو
سوهو

شهدت مدينة شرم الشيخ  احتفالات داخل الفنادق والمنتجعات السياحية وسط تطبيق إجراءات احترازية دقيقة حيث نظمت الاحتفالات في أماكن مفتوحة مع تحقيق التباعد.

وخرج السائحين في المناطق السياحية  " سوهو اسكوير - خليج نعمة - السوق القديم " للاحتفال برأس السنة وغنوا أغاني أعياد الكريسماس.

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وفي سياق متصل تفقد اللواء خالد فودة محافظ  جنوب سيناء  السوق القديم وعدداً من الفنادق بشرم الشيخ ويهنئ المواطنين والزائرين برأس السنة الميلادية ويطمئن  علي تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، منطقة السوق القديم بشرم الشيخ لمتابعة أعمال التطوير مع الاحتفاظ بالتراث والشكل الجمالي الذي يتناسب مع اعداد الزائرين والسائحين وشدد المحافظ علي أعمال النظافة والتجميل والاضاءة بمنطقة السوق القديم.

وتفقد فودة عدداً من الفنادق بشرم الشيخ خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، وحرص علي تقديم التهنئة بالعام الميلادي الجديد للعاملين والزائرين والسائحين واطمأن المحافظ علي اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

ليلة رأس السنة

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