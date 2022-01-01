بدون إصابات.. سقوط أجزاء من عقار في حي الجمرك وسط الإسكندرية

شهد حي الجمرك، وسط الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار خال من السكان دون حدوث أي إصابات، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر حي الجمرك في بيان أنه فور تلقيه بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار الكائن ٥٢ الفراهدة، بمنطقة اللبان، وجهت على الفور الإدارات المعنية بالحي لموقع الحدث بتعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك.

وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من العقار وهو خال من السكان دون إصابات، والعقار صادر له قرار ترميم.

وتم وضع حواجز حديدية، وإزالة الأجزاء الخطرة وتوسعة الطريق بمعدات الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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وشهدت محافظة الإسكندرية أمطارًا غزيرة على مدار اليومين السابقين، في جميع مناطق محافظة الإسكندرية، وتفاوتت شدة الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أحياء المحافظة.

وشهدت المحاور المرورية الرئيسية سيولة مرورية في كافة الأنحاء رغم الأمطار المتواصلة والغزيرة خلال اليومين الماضيين.

وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في جولة مسائية، وسط رجال الصرف الصحي، والمياه، والنظافة، والأحياء، ورجال المرور.

وتابع المحافظ مع الأجهزة التنفيذية تصريف تراكمات مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب.

وأكد المحافظ أن جميع القيادات والأجهزة التنفيذية وجميع الجهات المعنية متواجدين في الشارع لخدمة المواطن السكندري وسط موجة الطقس السيء لخلق أجواء مناسبة لاستقبال العام الميلادي الجديد.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير إلى رجال شركة الصرف الصحي وشركة المياه والنظافة والأحياء والمرور وجميع المرافق الخدمية على جهدهم المبذول وتواجدهم على مدار ثلاثة أيام متواصلة في الشارع للتعامل مع موجة الطقس البارد والأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أنه بالرغم من كثافة وغزارة الأمطار التي تشهدها الإسكندرية منذ أمس إلا أن أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار تسير على قدم وساق ولم يحدث أي تعطيل للحركة المرورية على مستوى الأحياء.