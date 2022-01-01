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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادر نيابية ايداع المتهم داخل مصحة نفسيه لتأمين حياته

المحامي العام يجدد حبس طبيب بشري قتل أمه بالمحلة 15 يوما

حبس المتهم
حبس المتهم

كلف المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم اليوم رئيس نيابة مركز المحلة بتجديد حبس الطبيب البشري  المتهم بقتل أمه ومحاوله الفتك بالوالده 15 يوما   على ذمة التحقيقات .

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كما أفادت مصادر نيابية بالجهات التحقيق أن والد الطبيب المتهم  قدم أوراق وشهادات نفسيه توثق معاناة  ابنه الوحيد من اضطرابات نفسية وهو ما دفعته لخنق أمه حتى الموت  ومحاولة قتله بالجري خلفه حاملا سكين أبيض .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي منشية الزهراء بمركز المحلة الكبرى يفيد  بقيام شاب بقتل والدته والاعتداء على والده، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين مصرع ربة منزل خنقا وإصابة زوجها بعدة طعنات بواسطة آله حادة وتبين وراء الواقعة نجلهما الذى يعمل طبيب حيث يعانى مرض نفسى.

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كما وجهت سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى المستشفى  تحت تصرف النياية العامة، التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتم نقل الأب إلى مستشفى المحلة العام ، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها وحالتها مستقرة .

وكشف  شهود عيان من أهالي منطقة الزهراء أن الطبيب الشاب يعانى من مرض نفسى واكتئاب، وأنه أصيب بحالة هياج عصبي، وقام بخنق والدته ثم تعدي على والده عدة طعنات بواسطة اله حادة وجلس بعدها بجوارهما.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة بالتنسيق مع أهالي المنطقة من ضبط المتهم واقتياده إلي مقر مركز شرطة المحلة وعرضه على النيابة العامة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

محافظ الغربية المحلة حبس طبيب قتل أمه الفتك والده مختل نفسيا 15 يوم

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