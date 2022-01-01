النشرة الدينية.. نصائح كيفية استقبال العام الجديد في الإسلام.. وسورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتها



استقبال العام الجديد في الإسلام .. أبرز النصائح وأهم الطرق



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ليست كلها حرام.. مفتي الجمهورية: هناك بدع تعد سنة حسنة في الإسلام



مفتي الجمهورية: الصحابة فعلوا كثيرًا من الأمور التي لم تحدث أيام النبي



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علي جمعة يسألك: في العام الجديد هل بدأت في مشروع تصحح فيه مسارك؟

