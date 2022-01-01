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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصل إلي70%.. قناة السويس: تخفيضات في رسوم عبور سفن الغاز الطبيعي.. مستند

عبور السفن من قناة
عبور السفن من قناة السويس

بدأت هيئة قناة السويس، العمل  بالقرار الخاص بمنح ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتنقلة بين الساحل الشرقي  الأمريكي بما فيه الخليج الأمريكي وقارة آسيا ، والتي تعبر القناة، تخفيضات في رسوم عبور المجرى الملاحي،  اعتبارا من اليوم من أول يناير 2022 حتى 30 يونيو 2022.
 

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وقررت قناة السويس منح سفن الغاز الطبيعي تخفيضات في رسوم عبور مجراها الملاحي، تتراوح من ٣٠٪ الي ٧٠٪ .

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وقالت قناة السويس خلال منشور القرار أنه جاء تشجيعا لسفن الغاز الطبيعي المسال العاملة بين الخليج الأمريكي (بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي) و الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي ومناطق الخليج العربي (الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءا من ميناء مسقط) والهند وما شرقها بقارة أسيا لعبور قناة السويس.

وحسب القرار، قررت هيئة قناة السويس تعديل المادة الأولى من منشور (7/2017)، بحيث تمنح ناقلات الغاز الطبيعي المسال (المحملة /الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكي (بدءا من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي) والموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي والمناطق التالية بقارة أسيا نسب التخفيض الآتية وهي موانئ الخليج العربي (الموانئ التي تقع داخل الخليج العربي بدءا من ميناء مسقط) وغرب الهند حتى ميناء كوتشى (Kochi) تخفيضاً وقدره 30% من رسوم العبور العادية، الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشي (Kochi) حتى ما قبل سنغافورة تخفيضاً وقدره 55% من رسوم العبور العادية وموانئ سنغافورة وما شرقها تخفيضاً وقدره 70% من رسوم العبور العادية.

وتقرر استمرار العمل بالمادتين الثانية والثالثة من نفس المنشور.

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