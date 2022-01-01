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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: تأخر كلي للقطارات لحين استقرار الطقس

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تأخيرات القطارات

واعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها، أنة نظرا للتقلبات الجوية وهطول الأمطار وإنتشار الشابورة علي خطوط الهيئة  بالوجهين القبلي والبحري وحرصا علي سلامة وامان حركة مسير القطارات يتم مسير القطارات بالمحاذرة الأمر الذي يؤدي إلي تأخير كلي للقطارات لحين استقرار الأحوال الجوية. 

وقدمت الهيئة  لجمهور الركاب الاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها. 

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وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه تلبية لرغبات جمهور الركاب، تقرر اعتبارا من غدا أول يناير السماح للركاب بصرف التذاكر “واقفا” بالقطارات الروسي ذات التهوية الدينمايكية للكوامل فقط من أجهزة حجز وصرف التذاكر، وذلك في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز ودون تحديد حد أقصى لعدد التذاكر المنصرفة على جميع القطارات الروسي.

 

كما أعلنت الهيئة، استمرار صرف التذاكر واقفا بالقطارات المكيفة الأسباني والفرنساوي والـ VIP للكوامل فقط بناءا على رغبة الراكب، في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز بحيث لا تتجاوز صرف التذاكر المنصرفة 20% للقطارات المكيفة الأسباني والفرنساوي و5% لقطارات VIP من المقاعد المتاحة وذلك للحفاظ على الخدمة المقدمة.

 

وأكدت الهيئة إنها لا تتواني في تقديم أفضل لجمهور الركاب وتسعى دائما في تلبية رغبات جمهورها.
 

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