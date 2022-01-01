عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه القاهرة : مليار و770 مليون جنيه استثمارات للمشروعات خلال عام 2021

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن شركة مياه القاهرة نجحت خلال عام 2021 فى تنفيذ العديد من خطوط مياه الشرب وتعديل المسارات الخاصة بالمرافق فى إطار تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى شهدتها محافظة القاهرة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير العديد من مراكز خدمة العملاء لخدمة المواطنين وسرعة التواصل معهم وحل الشكاوى الخاصة بهم مشيرا الى قيام الشركة بالعمل على تحديث البيانات الخاصة بالمشروعات التى تحتاجها كل منطقة للبدء فيها خلال العام القادم والتنسيق الكامل مع الجهات المختلفة للانتهاء من جميع المسارات التى تحتاجها القاهرة خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى  ضمن منظومة تطوير العاصمة والقضاء على العشوائيات. 

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، أن أجمالي الاستثمارات خلال عام 2021 بلغ  مليار و 770 مليون جنيه فى قطاعات المحطات والشبكات والبطاريات وتحويل مسارات خطوط المياه وقطاع خدمة العملاء.

وأشار إلى ان الشركة نجحت فى الاعتماد الكامل على مواردها الخاصة فى دعم عدد من المشروعات التى قامت بتنفيذها، ومستمرة فى تنفيذ ودعم المشروعات التى تخدم المواطنين لتوفير كوب ماء نقى وتطبيق احدث النظم العالمية فى جودة المياه وحملات الترشيد لخفض استهلاك المياه بالمناطق المختلفة. 

أوضح أنه فى مجال المحطات تم الإنتهاء من رفع كفاءة العديد من المحطات وإعادة تأهيل مكوناتها وجاري تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت350 مليون جنيه حيث تم رفع كفاء محطات مياه التبين بتكلفة 80 مليون جنيه ومحطة مياه الفسطاط بتكلفة 80 مليون جنيه ومحطة مياه مسطرد بتكلفة 75 مليون جنيه ومحطة مياه شبرا الخيمة بتكلفة 26 مليون جنيه ومحطة مياه الروضة بتكلفة 24 مليون جنيه ومحطة مياه شمال حلوان بتكلفة 13 مليون ومحطة مياه الاميرية بتكلفة 12 مليون جنيه ومحطة مياه المعادى بتكلفة 11 مليون جنيه.

وأضاف أنه فى مجال الروافع تم تطوير وتأهيل العديد من من الروافع بقيمة 80 مليون جنيه شملت روافع مصر الجديدة واسوان والغابة والماظة الجديدة بتكلفة 16 مليون جنيه ورافع خزان 1000متر مكعب بالدويقة بتكلفة 10 ملايين جنيه ورافع الماظة مياه عكرة 20 مليون جنيه ورافعى اعمار 1و2 بتكلفة 4 ملايين  مشيرا الى انه فى مجال الشبكات تم الانتهاء من إحلال وتجديد العديد من خطوط وشبكات المياه وجاري تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت 400مليون جنيه بمختلف مناطق خدمة الشركة.

وذكر أنه فى مجال منظومة بطاريات العدادت: تم توريد وتركيب منظومة بطاريات العدادات بمناطق حدائق القبة والأميرية والزيتون ومناطق أخري في نطاق قطاع شمال وشرق وقطاع جنوب وغرب بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه.

وتابع أنه فى مجال تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية والتي تخطت قيمتها ال 800 مليون جنيه تم الانتهاء خطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير شوارع شرق القاهرة قطر 600 مم و 200مم باطوال 4800م بتكلفة 39 مليون جنيه  وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير محاور وشوارع وكبارى مدينة نصر بطول 2700م وبتكلفة 245 مليون جنيه وخطوط المياه المتعارضةمع المشروع القومى لتنفيذ محور شنزو ابى وتطوير منطقة الهاجانة بطول 10 آلاف متر وبتكلفة 84 مليون حنيه وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير شوارع شرق المترو والتروللى وعمر المختار بشرق القاهرة بطول 20000 م بتكلفة 59 مليون جنيه وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتنفيذ محور مسطرد الاربعين عدلى منصور بطول 9300 م وتكلفة 312 مليون جنيه وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتنفيذ محور حسب الله الكفراوى بطول 7500م وبتكلفة 52 مليون جنيه وخطوط المياه المتعارضة مع المشروع القومى لتنفيذ محور جهان السادات بمدينة نصر بطول 4000 م بتكلفة 12 مليون جنيه.

ولفت أنه فى مجال خدمة العملاء تم إنشاء وتأهيل العديد من مراكز خدمة العملاء لتغطية أكبر قدر من مناطق الخدمة بتكلفة تجاوزت 50 مليون جنيه بانشاء مبنى خدمة العملاء بعين الصيرة بتكلفة 25 مليون جنيه وانشاء مبنى خدمة العملاء ومكاتب قطاع تجارى بموقع اسمنت طرة بتكلفة 20 مليون جنيه وتاهيل واعداد شبكة مياه عين شمس للحصول على  شهادة  TSM  وتاهيل مركز خدمة عملاء بشبكة الزيتون بتكلفة 5 ملايين جنيه ويصبح عدد مراكز خدمة العملاء15 مركز ، تقوم بتغطية مناطق خدمة الشركة.

أوضح أن المرحلة الأسبانية بمحطة مياه مسطرد وشبكات مدينة نصر  حصلت على الشهادة الدولية TSM وتجديد الشهادة لمحطات شبرا الخيمة والاميرية ومياه المرج وروض الفرج شبكات المقطم وعين شمس .

وأضاف ان قطاع المعامل قام  بتطهير خزانات منزلية بعدد  496 موقع بسعة إجمالية 13870 م3  بتكلفة 444,78جنيه  والقيام بعمل تحاليل لجهات خارجية بمبلغ وقدره 674,593 جنيه، مشيرا إلى أنه تزويد المعامل بأجهزة اوتوكلاف للتعقيم واعدام المخلفات البكتيرية وجهاز تقطير المياه الفائق وكابينة زرع العينات البكتريولوجية و جهاز مقياس الطيف الضوئي.

ونوه أن الشركة نجحت فى تقليل الفاقد من المياه المنتجة في الشبكات بنسبة وصلت إلى 22.8% بعد أن كانت 28% وذلك نتيجة الإجراءات التي إتخذتها الشركة في الأعوام الأخيرة.

مياة الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب المشروعات القومية العشوائيات المشروعات القومية الكبرى الصرف الصحى مياة القاهرة

ترشيحاتنا

بعد عودتها للسوشيال ميديا.. مي عز الدين تحلق شعرها وتصاب بهذا المرض

قرار جديد لـ كيروش وقلق بسبب صلاح.. كيف يستعد منتخب مصر لأمم أفريقيا؟

الرئيس السيسي يوجه بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد ذوي الإعاقة الحركية

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع

اليابان تعتزم تطوير لقاح يوفر المناعة ضد كورونا مدى الحياة

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تخفيضات تصل لـ 75%| 10 حوافز لأصحاب المعاشات مع بداية 2022

وفاة أول معيد بكلية حقوق الزقازيق من مرضى ضمور العضلات

عملية جراحية.. مي عز الدين تعاني من هذا المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

نشرة المنوعات| ولادة ماعز بوجه إنسان.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا.. وحبس امرأة في حمام طائرة لمدة 5 ساعات

فيديو

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

ادعولي ربنا يفرجها عليا.. عبد المجيد عبدالله يفاجئ جمهوره بإصابته بمرض المانير

فيديوجراف .. ممنوع دخول المرحاض ليلا .. أغرب القوانين حول العالم

لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ