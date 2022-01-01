عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة البرلمان.. تفاصيل زيادة أجور القطاع الخاص.. وحوافز لأصحاب المعاشات في 2022

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

 

لـ أصحاب العمل.. حبس وغرامة 10 آلاف جنيه حال عدم تطبيق اشتراطات السلامة
 

زيادة أجور القطاع الخاص في 2022.. وعقوبات رادعة للشركات المخالفة
 

قبل إقراره بالشيوخ.. تعرف على حالات فصل العامل بقانون العمل الجديد
 

ننشر حصاد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في 2021.. فيديو
 

لأصحاب الديون |شروط إشهار الإفلاس وآلية تأجيل سداد الدين ..اعرفها
 

تعديلات مرتقبة لمد خدمة الأستاذ الجامعي بعد سن الستين مع مكافأة مالية
 

تخفيضات تصل لـ 75%| 10 حوافز لأصحاب المعاشات مع بداية 2022
 

برلماني يقترح تشكيل هيئة لإعادة الشيء إلى أصله للحفاظ على المال العام
 

برلماني يطالب التعليم العالي بالتحرك لمواجهة الكيانات الوهمية والمزيفة
 

بعد توجيهات الرئيس.. 10 مزايا لذوي الإعاقة أبرزها الجمع بين الراتب والمعاش

برلمان قانون العمل الجديد المعاشات البرلمان القطاع الخاص

ترشيحاتنا

حقيقة وضع رئيس الوزراء السوداني تحت "الإقامة الجبرية"

السعودية تسمح لمتلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي بدخول المملكة

أخبار التوك شو:الأرصاد تحذر من الطقس.. وموجة كورونا الرابعة تنحسر والوفيات تتراجع

دار الإفتاء: استطلاع هلال جمادى الآخرة غدا الأحد

"يا بنت الأيه".. قصة أسرع أغنية كتبها تامر حسني وأنقذته من الخسارة| شاهد

مصادر : محمد صلاح غير مصاب بكورونا ويصل إلى القاهرة الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتها

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

عملية جراحية.. مي عز الدين تعاني من هذا المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

فيديو

قلد صوت سوسن بدر .. حوار كوميدي مع تامر حسني

عدم استقرار وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين بتلك المناطق

فيا عيوب كتير.. أنغام تتحدث عن أبنائها وأمنية تتمنى تحقيقها.. فيديوجراف

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ