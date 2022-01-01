نشرة البرلمان.. تفاصيل زيادة أجور القطاع الخاص.. وحوافز لأصحاب المعاشات في 2022

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
لـ أصحاب العمل.. حبس وغرامة 10 آلاف جنيه حال عدم تطبيق اشتراطات السلامة
زيادة أجور القطاع الخاص في 2022.. وعقوبات رادعة للشركات المخالفة
قبل إقراره بالشيوخ.. تعرف على حالات فصل العامل بقانون العمل الجديد
ننشر حصاد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في 2021.. فيديو
لأصحاب الديون |شروط إشهار الإفلاس وآلية تأجيل سداد الدين ..اعرفها
تعديلات مرتقبة لمد خدمة الأستاذ الجامعي بعد سن الستين مع مكافأة مالية
تخفيضات تصل لـ 75%| 10 حوافز لأصحاب المعاشات مع بداية 2022
برلماني يقترح تشكيل هيئة لإعادة الشيء إلى أصله للحفاظ على المال العام
برلماني يطالب التعليم العالي بالتحرك لمواجهة الكيانات الوهمية والمزيفة
بعد توجيهات الرئيس.. 10 مزايا لذوي الإعاقة أبرزها الجمع بين الراتب والمعاش