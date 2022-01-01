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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الزراعة: نجحنا في تحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 60%

حسام سلام، عضو لجنة
حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني بالثروة الحيوانية

قال حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني بالثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إننا أصبحنا نمتلك أكثر من مشروع قومي، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، منهم مشروع إحياء البتلو، والتحسين الوراثي للسلالات وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان بدعم وتوجيه من الرئيس.


وأردف “حسام سلام” خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، قمنا أيضا تطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن، بالإضافة إلى مشروع استكمال الفراغات، والمشروعات المتعلقة بتنمية الثروة الحيوانية، متابعا: مشروع أحياء البتلو يستهدف توفير اللحوم الحمراء.


وأوضح: بفضل مشروع أحياء البتلو نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة أكثر من 60% خلال هذا العام مقابل 40% العام الماضي، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بتخصيص مبلغ يتجاوز الـ 10 مليارات جنيه، لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.


 وأضاف مشروع أحياء البتلو ساهم في تقليل نسب البطالة ويعتبر من المشروعات الرائدة للمرأة المعيلة، متابعا: مشروعات الثروة الحيوانية من المشاريع التي تعمل بالتوازي مع مشروع حياة كريمة.
 

 

ولفت إلى أن جميع مشروعات الثروة الحيوانية تم إدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي قروض بفائدة متناقصة 5%.

 

الزراعة الثروة الحيوانية الامن الغذائي الدواجن مشروع إحياء البتلو اخبار التوك شو

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