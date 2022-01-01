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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعرفوا أرقام جلوسكم.. تعليمات مهمة من تجارة عين شمس لطلاب التعليم المفتوح

طلاب جامعات
طلاب جامعات

اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس أماكن وارقام جلوس امتحان دور يناير لطلاب برنامح التعليم المفتوح والمدمج للعام الجامعى 2021 – 2022 على الرابط التالىhttps://bit.ly/3qBYshR.

وطالب الدكتور خالد قدرى، جميع الطلاب بضرورة معرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم اثناء فترة الامتحانات.

واعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس أماكن وارقام جلوس امتحان الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 – 2022 ، وجاءت كالتالي:


• ارقام جلوس شعبة الدراسة باللغة العربية.
• ارقام جلوس شعبة الدراسة باللغة الانجليزية.
• ارقام جلوس برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.
• ارقام جلوس برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.
• ارقام جلوس برنامج الشراكة كين.
على الرابط التالى
https://bit.ly/3pmhn0M

الجدير بالذكر أن د خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، افتتح برفقة د. هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود ممدوح عبد العليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة، معرض الكتاب المجانى الذى نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس، تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واوضح الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة أن المعرض، ضم مجموعة كبيرة من الكتب تقدم مجانا الطلاب، بهدف تشجيعهم على المعرفة والاطلاع والقراءة المستمرة، التى من شأنها أن تمد الطالب الجامعى بمزيد من الخبرة والثقافة واتساع الأفق وقبول الآخر، مشيراً إلى أهمية المعارض فى توفير الكتب المتنوعة فى شتى المجالات بشكل يشجع على الإقبال على القراءة لما لها من دور في تنمية معارفه وبناء شخصيته.

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